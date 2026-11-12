Tại Hội nghị AI, bán dẫn Việt Nam – Hàn Quốc lần thứ nhất (VKAISS 2026), hai bên trao 8 biên bản ghi nhớ hợp tác, tổ chức gần 100 phiên kết nối kinh doanh, mở thêm cơ hội phát triển công nghệ, nhân lực và chuỗi cung ứng bán dẫn.

Ngày 12/11, Hội nghị AI, bán dẫn Việt Nam – Hàn Quốc lần thứ nhất (VKAISS 2026) diễn ra tại Hà Nội với chủ đề “Chung tầm nhìn – Mở chân trời mới”. Sự kiện do Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ), Tập đoàn FPT, Hiệp hội AI – Bán dẫn Fabless Hàn Quốc (KAISA) và Ủy ban Phát triển Công nghiệp Bán dẫn VINASA phối hợp tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ KH&CN.

VKAISS 2026 đã có 8 biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa các doanh nghiệp, hiệp hội và cơ sở đào tạo Việt Nam – Hàn Quốc.

8 MOU mở rộng hợp tác công nghệ và chuỗi cung ứng bán dẫn

Một trong những điểm nhấn của VKAISS 2026 là lễ trao 8 biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa các doanh nghiệp, hiệp hội và cơ sở đào tạo Việt Nam – Hàn Quốc. Các thỏa thuận tập trung vào ba nhóm nội dung chính: kết nối doanh nghiệp và chuỗi cung ứng bán dẫn, phát triển công nghệ và đào tạo nhân lực.

Trong lĩnh vực kết nối doanh nghiệp, KAISA và Hiệp hội Bán dẫn Bắc Ninh thiết lập quan hệ hợp tác nhằm kết nối doanh nghiệp bán dẫn Hàn Quốc với các doanh nghiệp điện tử, bán dẫn và công nghiệp hỗ trợ tại Bắc Ninh. Hai bên hướng tới thúc đẩy giao thương, trao đổi chuyên gia và hợp tác trong các công đoạn thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử chip.

Ở lĩnh vực đóng gói và kiểm thử, FPT thiết lập hợp tác với HANA Micron, Supergate và EdgeAI, góp phần mở rộng mạng lưới đối tác trong chuỗi cung ứng bán dẫn.

Đáng chú ý, FPT và SKAIChips thiết lập khuôn khổ hợp tác trong các dự án AI và bán dẫn. Hai bên dự kiến nghiên cứu kết hợp chip, bo mạch và công nghệ tiêu thụ điện năng thấp của SKAIChips với các mô hình AI của FPT để phát triển giải pháp ứng dụng trong giám sát thực phẩm, nhãn kệ điện tử, theo dõi tài sản và y tế.

Thỏa thuận cũng hướng tới tìm kiếm khách hàng, mở rộng cơ hội thương mại tại Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản và Malaysia.

Trong lĩnh vực giáo dục, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic ký kết hợp tác với Đại học Soongsil và EdgeAI; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hợp tác với Viện Kỹ sư Bán dẫn Hàn Quốc (ISE). Các bên tập trung trao đổi giảng viên, chuyên gia, người học; phối hợp xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu, nghiên cứu ứng dụng và tổ chức hội thảo chuyên ngành.

Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ công nghệ chiến lược

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Trung Tính nhấn mạnh AI và bán dẫn là hai lĩnh vực có mối quan hệ bổ trợ, giữ vai trò quan trọng trong chiến lược tự chủ công nghệ quốc gia.

Với Việt Nam, Nghị quyết 57 đã đưa AI và bán dẫn là công nghệ chiến lược. Việt Nam là quốc gia có đạo luật toàn diện về AI. Việt Nam cũng đưa ra chiến lược về bán dẫn tập trung vào chip chuyên dụng và đưa Việt Nam vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Việt Nam đặt mục tiêu phát triển toàn diện bán dẫn và AI và xem đây là hai trụ cột làm chủ công nghệ.

Theo Thứ trưởng, mục tiêu của Việt Nam không chỉ dừng ở thu hút đầu tư mà còn phải từng bước làm chủ công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trên cơ sở đó, ông Trần Trung Tính đề xuất ba định hướng hợp tác trọng tâm với Hàn Quốc: chuyển từ hợp tác đầu tư, sản xuất sang cùng nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm; lấy đào tạo nhân lực chất lượng cao làm trụ cột lâu dài; cùng xây dựng hệ sinh thái AI – bán dẫn mở, an toàn và tin cậy.

Thứ trưởng cũng đề nghị các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước cụ thể hóa các định hướng thành chương trình, dự án có mục tiêu, lộ trình rõ ràng, đồng thời tăng cường phối hợp theo dõi việc triển khai các thỏa thuận đã ký.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Trung Tính nhấn mạnh AI và bán dẫn là hai lĩnh vực có mối quan hệ bổ trợ, giữ vai trò quan trọng trong chiến lược tự chủ công nghệ quốc gia.

Đại diện Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Quốc gia Hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn, đề xuất thúc đẩy mô hình hợp tác “ba nhà”, trong đó Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, nhà trường là trung tâm và doanh nghiệp đồng hành trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu và thương mại hóa chip chuyên dụng.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Thế Phương, Phó Tổng Giám đốc FPT cho rằng, việc ký kết mới chỉ là điểm khởi đầu. Hiệu quả hợp tác phụ thuộc vào việc các bên xác định nội dung ưu tiên, phân công đầu mối và duy trì tiến độ thực hiện.

Theo ông, kết quả hợp tác cần được thể hiện bằng những chương trình nghiên cứu chung, hoạt động đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn và sản phẩm có khả năng đưa vào ứng dụng.

Ông Phương cho rằng Hàn Quốc là quốc gia hàng đầu trong sản xuất bán dẫn. Vì vậy, việc hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc và sự kết hợp phát huy thế mạnh của nhau.

Ông Nguyễn Thế Phương, Phó Tổng Giám đốc FPT cho rằng, Hàn Quốc là quốc gia hàng đầu trong sản xuất bán dẫn. Vì vậy, việc hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc và sự kết hợp phát huy thế mạnh của nhau.

Phát biểu tại sự kiện này, đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam đang có bước đi rất nhanh để khẳng định vị thế về AI và bán dẫn trong khu vực. Việt Nam cũng khởi công xây dựng nhà máy bán dẫn tại Hòa Lạc. Cùng với chính sách thúc đẩy AI và bán dẫn, Hàn Quốc và Việt Nam sẽ vươn lên mạnh mẽ trong lĩnh vực này.

Ông Kim Kyung Ho, Chủ tịch KAISA đánh giá cao việc hợp tác giữa Việt Nam – Hàn Quốc và trở thành đối tác hợp tác quan trọng của nhau. Đây sẽ là cơ hội hợp tác AI và bán dẫn của hai nước và phát triển bền vững.

Ông Kim Kyung Ho kỳ vọng sự kết hợp giữa công nghệ, năng lực công nghiệp bán dẫn của Hàn Quốc với nguồn nhân lực tài năng và thị trường đang phát triển của Việt Nam sẽ tạo ra giá trị cộng hưởng, đưa VKAISS trở thành nền tảng hợp tác bền vững giữa hai nước.

Tọa đàm “Chiến lược thúc đẩy liên kết công nghiệp – học thuật trong phát triển nhân lực AI và bán dẫn” tiếp tục làm rõ khoảng cách giữa chương trình đào tạo và nhu cầu tuyển dụng thực tế. Các chuyên gia chia sẻ về chính sách phát triển ngành AI – bán dẫn tại Việt Nam, cơ hội hợp tác hạ tầng trong nước, sự kết hợp giữa AI và bán dẫn trong phát triển chip “Make in Vietnam”, xu hướng hạ tầng AI và kinh nghiệm của Hàn Quốc trong nghiên cứu, đào tạo, thương mại hóa công nghệ bán dẫn.

Việt Nam hướng tới làm chủ công nghệ, tham gia sâu chuỗi giá trị toàn cầu

VKAISS 2026 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và nguồn nhân lực công nghệ cao.

Theo các mục tiêu tại Quyết định 1018/QĐ-TTg và Quyết định 1017/QĐ-TTg, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có ít nhất 100 doanh nghiệp thiết kế chip, một nhà máy chế tạo chip quy mô nhỏ, 10 nhà máy đóng gói, kiểm thử; doanh thu ngành bán dẫn vượt 25 tỷ USD/năm và đào tạo 50.000 nhân lực bán dẫn trình độ đại học trở lên.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Việt Nam cần phát triển năng lực công nghệ trong nước, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế nhằm tiếp cận công nghệ, kinh nghiệm sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với thế mạnh về công nghệ, năng lực sản xuất và mạng lưới doanh nghiệp bán dẫn quốc tế, Hàn Quốc được xác định là đối tác quan trọng trong quá trình phát triển ngành bán dẫn Việt Nam.

Thông qua 8 MOU, gần 100 phiên kết nối kinh doanh cùng các hoạt động trao đổi chuyên môn, đào tạo và triển lãm, VKAISS 2026 tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp hai nước tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và phát triển các dự án hợp tác cụ thể.

Quan trọng hơn, hội nghị đặt trọng tâm vào việc chuyển từ kết nối, ký kết sang triển khai thực chất, hình thành các chương trình nghiên cứu chung, phát triển sản phẩm và đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

Đây cũng là cơ sở để Việt Nam và Hàn Quốc từng bước xây dựng hệ sinh thái AI – bán dẫn có tính liên kết, nâng cao năng lực công nghệ nội địa và mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.