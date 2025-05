Công ty Cổ phần VNG (VNG) vừa công bố Báo cáo tài chính Quý 1/2025, ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.232 tỷ đồng và lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh tăng mạnh, đạt 185 tỷ đồng. Trong 3 tháng đầu năm, công ty tiếp tục tập trung mạnh vào AI, kinh tế số và thúc đẩy chuyển đổi số.

AI được VNG đẩy mạnh trong thời gian qua. Ảnh: PV

Cụ thể, doanh nghiệp này tiếp tục tăng tốc trong việc triển khai chiến lược AI.

Zalo AI huấn luyện thành công mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có năng lực tương đương GPT-4, giúp Việt Nam trở thành 1 trong 3 quốc gia Đông Nam Á đầu tiên sở hữu LLM riêng. Trong Báo cáo xếp hạng LLM tiếng Việt 2024 của VMLU (bộ tiêu chuẩn chung đánh giá năng lực tiếng Việt cho mô hình LLM) công bố ngày 10/1, mô hình KiLM-13b-v24.7.1 do đơn vị này phát triển đạt 66,07 điểm, chỉ xếp sau Llama-3-70B của Meta.

AI được tích hợp sâu vào sản phẩm, với các tính năng như chuyển văn bản thành giọng nói, giọng nói thành văn bản, soạn thảo bằng giọng nói và dịch tin nhắn, giúp người dùng tiếp cận công nghệ dễ dàng hơn. Hiện có 20% người dùng Zalo sử dụng các tính năng này thường xuyên mỗi tháng. Kiki Info - một chatbot được xây dựng dựa trên LLM cũng ghi nhận gần 500.000 câu hỏi chỉ sau vài ngày ra mắt.

Ở phân khúc hạ tầng AI, GreenNode - mảng kinh doanh AI Cloud - đã phối hợp cùng NVIDIA tổ chức chuỗi hội thảo chuyên sâu về AI trong ngành Tài chính – Ngân hàng (tại Hà Nội và TPHCM), phản ánh rõ nhu cầu thị trường với các giải pháp AI. Bên cạnh đó, GreenNode AI Lab giới thiệu GN-TRVN – bộ dữ liệu đầu tiên hỗ trợ AI hiểu và trích xuất thông tin từ bảng dữ liệu tiếng Việt, mở đường cho các ứng dụng AI “Made in Vietnam” thực tiễn và dễ triển khai.

Ở lĩnh vực kinh tế số, trong 3 tháng đầu năm, mảng trò chơi trực tuyến đạt 1.666 tỷ đồng bookings, trong đó thị trường quốc tế chiếm 20%. Là 1 trong 4 tựa game phát hành trong Quý 1, The Play of Genesis tạo dấu ấn tại thị trường Đài Loan (Trung Quốc) ở dòng game chiến thuật nhập vai.

Tại thị trường Việt Nam, doanh nghiệp cũng hợp tác cùng VTVCab và ON Live Esports sản xuất và phát sóng giải Vô địch Quốc gia Liên Minh Huyền Thoại (VCS). PUBG Mobile Việt Nam ghi nhận doanh thu tăng 71% so với Quý 1/2024, trở thành quý đầu năm có doanh thu cao nhất kể từ khi ra mắt. Tựa game cũng ghi nhận hơn 500 triệu lượt tương tác trên các nền tảng, tăng 114% so với cùng kỳ.

Tựa game trọng điểm MU Lục Địa VNG (hợp tác Webzen và Kingnet) ghi nhận hơn 100.000 người dùng hoạt động (active user) ngay trong ngày đầu tiên ra mắt. Sắp tới, Lineage 2M (phát hành tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á thông qua hợp tác với NCSOFT) được kì vọng sẽ là đòn bẩy tăng trưởng tiếp theo của công ty.

Trong lĩnh vực thanh toán số, Zalopay ghi nhận tăng trưởng tổng khối lượng thanh toán lên tới 60% và tăng 152% doanh thu từ các dịch vụ tài chính trong Quý 1 so với cùng kỳ 2024. Tính năng “Quét QR quốc tế” mới ra mắt tại Singapore cho phép người dùng thanh toán tại hơn 120.000 điểm bán mà không cần quy đổi ngoại tệ hay mở thẻ quốc tế.

Zalo duy trì vị thế là nền tảng giao tiếp hàng đầu Việt Nam với gần 78 triệu người dùng hoạt động hàng tháng và gần 2 tỷ tin nhắn gửi đi mỗi ngày (tăng 5% so với cùng kỳ). Trong Quý 1/2025, có khoảng 5.355 mini app của đối tác, doanh nghiệp đang hoạt động trên nền tảng này, tăng 302% so với cùng kỳ năm ngoái.