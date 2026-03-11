1. Nữ chủ tịch Quốc hội đầu tiên và duy nhất đến nay trong lịch sử Việt Nam là ai?
Nguyễn Thị Kim Ngân
Theo thông tin trên Thông tấn xã Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh ngày 12/4/1954), quê xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre trước đây; vào Đảng ngày 9/12/1981.
Bà từng giữ nhiều cương vị lãnh đạo quan trọng: Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (2016-3/2021), Ủy viên Bộ Chính trị các khóa XI, XII và Bí thư Trung ương Đảng khóa XI.
Bà là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa IX, X, XI, XII và đại biểu Quốc hội các khóa XII, XIII, XIV. Bà cũng là nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.
2. Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam là ai?
Nguyễn Văn Tố
Theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội, ông Nguyễn Văn Tố (1889-1947) là Trưởng ban Thường trực Quốc hội (Chủ tịch Quốc hội) từ tháng 1/1946 đến 11/1946.
Ông có bút hiệu Ứng Hòe, quê ở Hà Đông, nay thuộc Hà Nội. Thuở nhỏ ông học chữ Hán, sau sang Pháp học đỗ bằng Thành chung (Trung học). Về nước, ông làm việc tại trường Viễn Đông Bác Cổ Hà Nội, chuyên về văn học cổ Việt Nam. Ông từng làm Hội trưởng Hội Trí Tri, Hội truyền bá chữ Quốc ngữ trước năm 1945.
Cách mạng Tháng Tám thành công, ông tham gia chính quyền cách mạng, làm Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội trong Chính phủ lâm thời. Đến khi Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ông được chính Chủ tịch Hồ Chí Minh giới thiệu và được bầu làm Trưởng ban Thường trực Quốc hội.
3. Có bao nhiêu Chủ tịch Quốc hội từng đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư?
3
Theo thông tin trên Thông tấn xã Việt Nam, trong lịch sử Quốc hội Việt Nam, có 3 Chủ tịch Quốc hội từng giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam:
1. Tổng Bí thư Trường Chinh (1907-1988): Tên khai sinh là Đặng Xuân Khu, quê làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định cũ. Ông là một trong những lãnh đạo chủ chốt của cách mạng Việt Nam.
Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa I, II và V; Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (Chủ tịch nước) giai đoạn 1981-1987; Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội (tương đương Chủ tịch Quốc hội) từ khóa II đến khóa VI của Quốc hội Việt Nam.
Ông là Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Trung ương Đảng qua nhiều khóa, đồng thời là đại biểu Quốc hội từ khóa II đến khóa VII. Cuối đời, ông giữ cương vị Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1986-1988).
2. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (sinh ngày 11/9/1940), dân tộc Tày, quê xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn cũ.
Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước: Chủ tịch Quốc hội khóa IX, X (1992-2001), sau đó được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX và X (2001-2011).
Ông là Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VII, VIII, IX, X; Bí thư Trung ương Đảng các khóa VIII, IX, X; Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa VI (dự khuyết) đến khóa X và là đại biểu Quốc hội các khóa VIII đến XII.
3. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (1944-2024) quê xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội.
Ông từng giữ nhiều cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa XI, XII, XIII; Chủ tịch nước giai đoạn 2018-2021 và Chủ tịch Quốc hội khóa XI, XII (2006-2011).
Ông là Ủy viên Bộ Chính trị từ khóa VIII đến XIII, từng giữ chức Thường trực Bộ Chính trị (1999-2001), Bí thư Quân ủy Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đồng thời là đại biểu Quốc hội các khóa XI đến XV.
4. Những vị Chủ tịch Quốc hội nào từng giữ cương vị Chủ tịch nước?
Tôn Đức Thắng, Lê Quang Đạo
Theo thông tin trên Thông tấn xã Việt Nam, có 3 vị Chủ tịch Quốc hội từng giữ chức Chủ tịch nước hoặc quyền Chủ tịch nước:
1. Ông Tôn Đức Thắng (1888-1980), bí danh Thoại, Sơn; quê xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cũ.
Ông là nhà cách mạng lão thành, từng giữ nhiều cương vị quan trọng của Đảng và Nhà nước: Trưởng ban Thường trực Quốc hội (tương đương Chủ tịch Quốc hội) giai đoạn 1955-1960 của Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955-1977) và Chủ tịch nước Việt Nam từ 1969 đến 1980.
Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa II, III, IV và đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VI.
2. Ông Nguyễn Phú Trọng (1944-2024) quê xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội.
Ông từng giữ nhiều cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa XI, XII, XIII; Chủ tịch nước giai đoạn 2018-2021 và Chủ tịch Quốc hội khóa XI, XII (2006-2011).
Ông là Ủy viên Bộ Chính trị từ khóa VIII đến XIII, từng giữ chức Thường trực Bộ Chính trị (1999-2001), Bí thư Quân ủy Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đồng thời là đại biểu Quốc hội các khóa XI đến XV.
3. Ông Nguyễn Hữu Thọ (1910-1996), bí danh Ba Nghĩa, quê huyện Bến Lức, tỉnh Long An; vào Đảng ngày 16/10/1949.
Ông từng giữ nhiều cương vị quan trọng của Nhà nước: Phó Chủ tịch nước (1976-1980), quyền Chủ tịch nước (1980-1981) và Chủ tịch Quốc hội khóa VII (1981-1987).
Ngoài ra, ông còn là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước các khóa VII, VIII và đại biểu Quốc hội các khóa VI, VII, VIII.
