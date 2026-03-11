Chính xác

Theo thông tin trên Thông tấn xã Việt Nam, trong lịch sử Quốc hội Việt Nam, có 3 Chủ tịch Quốc hội từng giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam:

1. Tổng Bí thư Trường Chinh (1907-1988): Tên khai sinh là Đặng Xuân Khu, quê làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định cũ. Ông là một trong những lãnh đạo chủ chốt của cách mạng Việt Nam.

Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa I, II và V; Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (Chủ tịch nước) giai đoạn 1981-1987; Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội (tương đương Chủ tịch Quốc hội) từ khóa II đến khóa VI của Quốc hội Việt Nam.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Trung ương Đảng qua nhiều khóa, đồng thời là đại biểu Quốc hội từ khóa II đến khóa VII. Cuối đời, ông giữ cương vị Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1986-1988).

2. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (sinh ngày 11/9/1940), dân tộc Tày, quê xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn cũ.

Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước: Chủ tịch Quốc hội khóa IX, X (1992-2001), sau đó được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX và X (2001-2011).

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VII, VIII, IX, X; Bí thư Trung ương Đảng các khóa VIII, IX, X; Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa VI (dự khuyết) đến khóa X và là đại biểu Quốc hội các khóa VIII đến XII.

3. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (1944-2024) quê xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Ông từng giữ nhiều cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa XI, XII, XIII; Chủ tịch nước giai đoạn 2018-2021 và Chủ tịch Quốc hội khóa XI, XII (2006-2011).

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị từ khóa VIII đến XIII, từng giữ chức Thường trực Bộ Chính trị (1999-2001), Bí thư Quân ủy Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đồng thời là đại biểu Quốc hội các khóa XI đến XV.





