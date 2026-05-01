1. Thành phố Sài Gòn được thành lập năm nào?
-
1802
0%
- 18770%
- 19000%Chính xác
Cổng thông tin điện tử TPHCM giới thiệu như sau: Ngày 8/1/1877, Tổng thống Pháp là Thống kế De Mac Mahon ký ban hành sắc lệnh chính thức thành lập thành phố Sài Gòn có Phó Đô đốc, Thượng nghị sĩ, Bộ trưởng Hải quân và thuộc địa L.Fourichon Ký phó thự.
Sắc lệnh này được Thống soái Nam Kỳ Duperré công bố trên toàn cõi thuộc địa Nam Kỳ bởi nghị định ngày 16/5/1877. Sắc lệnh này được coi như một bản hiến chương của Thành phố gồm có 9 chương, 78 điều quy định việc tổ chức quản lý thành phố. Từ đó Sài Gòn mới chính thức là thành phố.
Thi hành điều 77 Sắc lệnh nói trên, Thống soái Nam Kỳ cử Lamy, thầu khoán ngành Công chánh làm Đốc lý đầu tiên Thành phố Sài Gòn. Từ đó đến năm 1931, ngày thành lâp Khu Sài Gòn – Chợ Lớn, thành phố Sài Gòn có 25 viên Đốc lý.
2. Ai là Chủ tịch Ủy ban quân quản thành phố Sài Gòn - Gia Định sau 30/4/1975?
-
Đồng chí Trần Văn Trà
0%
- Đồng chí Võ Văn Kiệt0%
- Đồng chí Mai Chí Thọ0%Chính xác
Theo Cổng thông tin điện tử TPHCM, Ủy ban quân quản thành phố Sài Gòn - Gia Định sau 30/4/1975 gồm có Chủ tịch là Thượng tướng Trần Văn Trà.
Các đồng chí Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, Hoàng Cầm, Trần Văn Danh, Cao Đăng Chiếm làm Phó Chủ tịch.
Các đồng chí Bùi Thanh Khiết, Nguyễn Văn Thủ, Dương Kỳ Hiệp, Võ Thanh Danh, Phan Minh Tánh làm Ủy viên.
3. Sài Gòn đổi tên thành TPHCM từ năm nào?
-
1975
0%
- 19760%
- 19770%Chính xác
Ngày 2/7/1976, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI đã chính thức quyết định đổi tên nước thành Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và đặt tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Nguyện vọng đặt tên Thành phố Hồ Chí Minh cho vùng đất Sài Gòn đã được nhen từ lúc nào?
-
Năm 1945
0%
- Năm 19460%
- Năm 19540%Chính xác
Thông tin trên Cổng thông tin điện tử Thành ủy TPHCM có nêu: Theo Báo Cứu Quốc số ra ngày 27/8/1946 (đăng trang 1, tiếp trang 4), việc đề xuất đổi tên Sài Gòn đã được nêu như sau:
“Thành phố Sài Gòn từ nay sẽ đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 25/8/1946, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm một năm chính quyền cách mạng, Phòng Nam Bộ Trung ương (đường Gia Định) tổ chức buổi họp mặt thân mật của đồng bào miền Nam.
Tại buổi gặp, bác sĩ Nghiệp điểm lại tình hình Nam Bộ trong một năm qua, nhắc đến những chiến công oanh liệt của các chiến sĩ đã hy sinh và đang chiến đấu. Trên hết, ông nhấn mạnh công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh – người chiến sĩ tiên phong của phong trào giải phóng dân tộc, vị anh hùng của nhân dân Việt Nam.
Kết thúc, từ dẫn chứng việc nhiều quốc gia lấy tên các vị anh hùng đặt cho thành phố lớn, bác sĩ Nghiệp đề nghị đổi tên thành phố Sài Gòn thành Thành phố Hồ Chí Minh để ghi nhận công đức của Người. Đề nghị này được toàn thể hội nghị tán thành và cùng ký vào bản kiến nghị gửi lên Chính phủ.
5. Chủ tịch đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh là ai?
-
Đồng chí Võ Văn Kiệt
0%
- Đồng chí Trần Văn Trà0%
- Đồng chí Hoàng Cầm0%Chính xác
Cổng thông tin điện tử TPHCM giới thiệu, theo quyết định số 03/QĐ76 ngày 20/1/1976 của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam do Chủ tịch Huỳnh Tấn Phát ký, Chủ tịch là ông Võ Văn Kiệt (Sáu Dân), giữ chức vụ này từ tháng 1/1976 đến tháng 6/1977
Các Phó Chủ tịch gồm các ông: Mai Chí Thọ, Lê Đình Nhơn (Chín Lê), Nguyễn Văn Hiếu.
Còn UBND TPHCM khóa I (1977-1981), Chủ tịch là ông Vũ Đình Liệu (Tư Bình), giữ chức vụ này từ tháng 6/1977 đến tháng 3/1979. Các Phó Chủ tịch gồm các ông: Mai Chí Thọ, Nguyễn Kiến Lập, Lê Đình Nhơn, Võ Thành Công, Văn Đại, Lê Quang C.
-
Xem thêm về:
-
Trắc nghiệm lịch sử
-
Chủ tịch
-
TPHCM
Tin cùng chuyên mục
Tin mới
