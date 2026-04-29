1. Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định chính thức đổi tên là Chiến dịch Hồ Chí Minh vào thời gian nào?
Ngày 14/4/1975
0%
- Ngày 15/4/1975
- Ngày 16/4/1975
Theo thông tin trên báo Nhân Dân, sau khi thành lập Bộ Tư lệnh Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định, có nhiều ý kiến đề nghị nên lấy tên Bác đặt tên cho chiến dịch tiến công vào Sài Gòn. Bộ Chỉ huy chiến dịch nhận thấy đề xuất này phù hợp với tình cảm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta đối với Bác nên đã nhất trí điện ra Hà Nội xin ý kiến Bộ Chính trị cho đặt tên Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định là Chiến dịch Hồ Chí Minh.
Ngày 14/4/1975, thể theo nguyện vọng của nhân dân và các lực lượng vũ trang trên chiến trường, trong đó có quân và dân thành phố Sài Gòn - Gia Định, Bộ Chính trị đã phê chuẩn đề nghị của Bộ Chỉ huy chiến dịch.
2. Ai là người ký bức điện đồng ý Chiến dịch Sài Gòn - Gia Định lấy tên là Chiến dịch Hồ Chí Minh?
Đồng chí Lê Duẩn
0%
- Đồng chí Võ Nguyên Giáp
- Đồng chí Văn Tiến Dũng
Theo thông tin trên Thông tấn xã Việt Nam, ngày 14/4/1975, bức điện của Bộ Chính trị do đồng chí Lê Duẩn, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương ký gửi Bộ Chỉ huy chiến dịch có nội dung: “Đồng ý Chiến dịch Sài Gòn lấy tên là Chiến dịch Hồ Chí Minh”.
3. Chính ủy Chiến dịch Hồ Chí Minh là ai?
Đồng chí Trần Văn Trà
0%
- Đồng chí Nguyễn Chí Thanh
- Đồng chí Phạm Hùng
Theo thông tin trên báo Quân đội nhân dân, trong cuộc họp ngày 8/4/1975 ở căn cứ Tà Thiết (Lộc Ninh), Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định thành lập Bộ tư lệnh Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định (đến ngày 14/4/1975 đổi tên thành Chiến dịch Hồ Chí Minh), gồm các đồng chí:
Tư lệnh Chiến dịch: Đại tướng Văn Tiến Dũng;
Chính ủy: Phạm Hùng;
Các Phó tư lệnh: Thượng tướng Trần Văn Trà, Trung tướng Lê Đức Anh, Trung tướng Đinh Đức Thiện, Trung tướng Lê Trọng Tấn;
Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị: Trung tướng Lê Quang Hòa;
Quyền Tham mưu trưởng Chiến dịch: Thiếu tướng Lê Ngọc Hiền.
4. "Địch không còn có gì để thương lượng bàn giao. Chúng phải đầu hàng vô điều kiện. Tiến lên! Toàn thắng", bức điện được Chính ủy Phạm Hùng phát gửi các đơn vị vào thời gian nào?
Chiều 29/4/1975
0%
- Tối 29/4/1975
- Sáng 30/4/1975
Theo thông tin trên báo Quân đội nhân dân, Chính ủy Phạm Hùng là người giữ “linh hồn mạch sống” trên chiến trường.
Sáng 30/4/1975, trên đài phát thanh, Tổng thống ngụy Dương Văn Minh đề nghị Quân giải phóng ngừng bắn để thương lượng. Đồng chí Phạm Hùng, Chính ủy Chiến dịch Hồ Chí Minh phát ngay bức điện hỏa tốc gửi các đơn vị trên chiến trường: "Địch đang dao động, tan rã. Các cánh quân hãy đánh mạnh, tiến nhanh chiếm các mục tiêu đúng quy định. Hội quân tại Dinh Độc Lập. Địch không còn có gì để thương lượng bàn giao. Chúng phải đầu hàng vô điều kiện. Tiến lên! Toàn thắng!".
5. Ai là Chủ tịch Ủy ban quân quản thành phố Sài Gòn - Gia Định sau 30/4/1975?
Đồng chí Trần Văn Trà
0%
- Đồng chí Võ Văn Kiệt
- Đồng chí Mai Chí Thọ
Theo Cổng thông tin điện tử TPHCM, Ủy ban quân quản thành phố Sài Gòn - Gia Định sau 30/4/1975 gồm có Chủ tịch là Thượng tướng Trần Văn Trà. Các Phó Chủ tịch gồm các ông Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, Thiếu tướng Hoàng Cầm, Thiếu tướng Trần Văn Danh, ông Cao Đăng Chiếm. Các ủy viên gồm: Đại tá Bùi Thanh Khiết và các ông Nguyễn Văn Thủ, Dương Kỳ Hiệp, Võ Thanh Danh, Phan Minh Tánh.
