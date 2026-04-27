Chính xác

Theo thông tin trên báo Nhân Dân, tại Căn cứ Tà Thiết (Lộc Ninh), ngày 8/4/1975, Bộ Chính trị quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định (đến ngày 14/4/1975 đổi tên thành Chiến dịch Hồ Chí Minh).

Căn cứ Tà Thiết, còn gọi là Căn cứ Bộ Chỉ huy Miền, tọa lạc tại xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước trước đây. Đây là nơi đặt cơ quan đầu não chỉ huy chiến dịch.