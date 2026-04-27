1. Bộ Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh đặt tại đâu?
Tây Ninh
Đồng Xoài
Lộc Ninh — Chính xác
Theo thông tin trên báo Nhân Dân, tại Căn cứ Tà Thiết (Lộc Ninh), ngày 8/4/1975, Bộ Chính trị quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định (đến ngày 14/4/1975 đổi tên thành Chiến dịch Hồ Chí Minh).
Căn cứ Tà Thiết, còn gọi là Căn cứ Bộ Chỉ huy Miền, tọa lạc tại xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước trước đây. Đây là nơi đặt cơ quan đầu não chỉ huy chiến dịch.
2. Vì sao căn cứ này được lựa chọn?
Vì gần trung tâm đô thị, thuận tiện liên lạc
Vì có nhiều tài nguyên khoáng sản
Vì địa hình hiểm trở, kín đáo, dễ phòng thủ và khó bị phát hiện — Chính xác
Khu căn cứ Tà Thiết nằm giữa rừng nguyên sinh, cách thị trấn Lộc Ninh khoảng 20km, có địa hình hiểm trở, kín đáo, xa các tuyến giao thông lớn. Vị trí này thuận lợi cho phòng thủ, giữ bí mật và tránh sự phát hiện của địch.
3. Bộ Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh gồm bao nhiêu người?
7
8
9 — Chính xác
Theo thông tin trên báo Nhân Dân, khi thành lập, Bộ Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh gồm có:
Tư lệnh Chiến dịch: Đại tướng Văn Tiến Dũng;
Chính ủy: Phạm Hùng;
Các Phó Tư lệnh: Thượng tướng Trần Văn Trà, Trung tướng Lê Đức Anh, Trung tướng Đinh Đức Thiện, Trung tướng Lê Trọng Tấn;
Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị: Trung tướng Lê Quang Hòa;
Quyền Tham mưu trưởng Chiến dịch: Thiếu tướng Lê Ngọc Hiền.
4. Phương châm tác chiến của Chiến dịch Hồ Chí Minh là gì?
Thần tốc, bất ngờ, quyết chiến, quyết thắng
Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng
Đánh nhanh, thắng nhanh — Chính xác
Nắm vững thời cơ cách mạng, để kịp thời động viên tinh thần chiến đấu của bộ đội, ngày 4/4/1975, Quân ủy Trung ương có Công điện “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng” gửi các quân đoàn chủ lực.
Tiếp đó, ngày 7/4/1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bí thư Quân ủy Trung ương đã điện gửi các cánh quân: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút. Xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và quyết thắng”.
Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các đơn vị trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên chiến trường đã kịp thời phổ biến, quán triệt, động viên, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ tiếp tục vượt qua khó khăn, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, quyết tâm giải thống nhất đất nước.
5. Hình ảnh nào là biểu tượng của chiến thắng Chiến dịch Hồ Chí Minh?
Xe tăng tiến qua cầu Thị Nghè
Quân giải phóng chiếm sân bay Tân Sơn Nhất
Xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập, cắm cờ giải phóng — Chính xác
Sáng 30/4/1975, các cánh quân đồng loạt tiến vào Sài Gòn. Đến 10 giờ 45 phút, xe tăng của quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, buộc Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng.
11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ giải phóng được cắm trên nóc dinh, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của chiến dịch.
- Quân giải phóng chiếm sân bay Tân Sơn Nhất
- Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng
- 8
- Vì có nhiều tài nguyên khoáng sản
- Đồng Xoài