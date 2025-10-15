Chính xác

Công chúa Nguyễn Phúc Như Mai (1905-1999) là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài. Trong cuốn “Các vương phi, công chúa, nữ cung triều Nguyễn”, tác giả Tôn Thất Bình viết, công chúa Như Mai được gửi về Paris học, thi vào Đại học Nông lâm, đỗ thứ năm. Suốt thời gian học, công chúa là sinh viên giỏi.

Bà từng tốt nghiệp thủ khoa thạc sĩ, sau đó tiếp tục học thêm, lấy bằng về Hóa học. Bà làm việc tại Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Pháp, rồi đến tỉnh Dordogne và Correze. Tại tỉnh Correze quê mẹ, công chúa đã mang những gì học được hỗ trợ dân nghèo về kỹ thuật trồng trọt nên rất được quý trọng.