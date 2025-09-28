1. Ai là người Việt Nam đầu tiên trở thành giáo sư toán học tại một trường đại học danh tiếng ở châu Âu?
-
GS Hoàng Tụy
0%
- GS Ngụy Như Kon Tum0%
- GS Lê Văn Thiêm0%
- GS Nguyễn Cảnh Toàn0%Chính xác
GS.TS Lê Văn Thiêm là người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giáo sư toán học tại Đại học Zurich, Thụy Sĩ - một trong những trường đại học hàng đầu châu Âu. Ông cùng GS Phạm Tinh Quát là những người Việt đầu tiên nhận bằng tiến sĩ tại Pháp.
Sinh năm 1918 tại Đức Thọ, Hà Tĩnh, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ông vào Quy Nhơn học và chỉ trong 4 năm đã hoàn thành chương trình 9 năm, đỗ tú tài phần 1 và toàn phần liên tiếp.
Năm 1939, ông nhận học bổng sang Pháp, học Toán tại Đại học Sư phạm Paris, sau đó sang Đức làm tiến sĩ tại Đại học Göttingen. Năm 1945, ông bảo vệ thành công luận án về diện Riemann, trở thành người Việt Nam đầu tiên nhận bằng tiến sĩ Toán.
2. Thành tựu khoa học quan trọng nhất của GS Lê Văn Thiêm là gì?
-
Khám phá một hằng số toán học mới
0%
- Giải thành công bài toán ngược của lý thuyết Nevanlinna0%
- Đưa ra công thức tính nhanh số nguyên tố0%
- Phát minh phương pháp giảng dạy Toán hiện đại0%Chính xác
GS Lê Văn Thiêm là người đầu tiên giải được một bài toán khó tồn tại nhiều năm trong "Bài toán ngược của lý thuyết Nevanlinna". Công trình của ông gây chú ý không chỉ vì chứng minh được sự tồn tại nghiệm, mà còn bởi phương pháp nghiên cứu hoàn toàn mới.
Hơn nửa thế kỷ sau, các công trình khoa học và sách chuyên khảo quốc tế vẫn nhắc đến nghiên cứu này và xem ông là một trong những người đặt nền móng cho lý thuyết.
3. Điều gì khiến GS Lê Văn Thiêm quyết định từ bỏ sự nghiệp hàn lâm ở châu Âu để về nước?
-
Hết hạn học bổng
0%
- Muốn đoàn tụ gia đình0%
- Theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham gia kháng chiến0%
- Được mời làm Hiệu trưởng Trường Quốc học Huế0%Chính xác
Theo báo Quân đội Nhân dân, cuối năm 1949, khi mới ở tuổi 30, đang có tiền đồ khoa học rực rỡ ở trời Tây, theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, GS Lê Văn Thiêm về nước tham gia kháng chiến. Trong rừng U Minh, ông cùng nhiều trí thức yêu nước thành lập Sở Giáo dục Nam bộ, phụ trách Phân hiệu Sư phạm cao cấp, hệ khoa học tự nhiên.
Cuối năm 1950, GS Lê Văn Thiêm được Chính phủ điều động ra Việt Bắc để nhận nhiệm vụ mới. Ông lặn lội đi bộ 6 tháng trời vượt dãy Trường Sơn ra đến Chiến khu Việt Bắc và nhận nhiệm vụ là Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Khoa học Cơ bản.
4. Một giai thoại vui về tính cách của GS Lê Văn Thiêm được người thân kể lại là gì?
-
Ông từng quên mang phấn khi lên lớp
0%
- Ông từng bỏ quên vợ trước rạp chiếu phim vì mải suy nghĩ0%
- Ông thường đến muộn trong các cuộc họp0%
- Ông hay quên tên học trò0%Chính xác
Trong đời sống gia đình, GS Lê Văn Thiêm không chỉ là một người chồng, người cha mẫu mực mà còn nổi tiếng với tính cách “đãng trí bác học”.
Bác sĩ Võ Thị Lệ Hồng, phu nhân của ông, từng kể một kỷ niệm vui thời hai người sống ở Hà Nội. Bà nhớ lại: “Anh Thiêm say mê công việc và đọc sách đến mức thường hay quên trước quên sau. Có lần anh dẫn tôi đi xem phim, cầm hai chiếc vé nhưng mải suy nghĩ nên chỉ đưa một vé cho soát vé rồi đi thẳng vào ngồi. Thấy ghế bên cạnh mãi vẫn trống, anh mới giật mình chạy vội ra ngoài đưa vé cho tôi. Tôi đứng chờ, vừa lo vừa hơi giận. Khi phim chiếu xong, ra khỏi rạp, anh vội vàng leo lên xe đạp và đi một mạch. Đạp được một đoạn mới nhận ra không thấy vợ đâu, anh hốt hoảng quay xe lại rạp đón tôi và xin lỗi mãi không thôi”.
5. Sau khi qua đời, GS Lê Văn Thiêm được truy tặng phần thưởng cao quý nào?
-
Huân chương Sao Vàng
0%
- Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học tự nhiên và kỹ thuật0%
- Giải thưởng Tạ Quang Bửu0%
- Huân chương Quân công hạng Nhất0%Chính xác
GS Lê Văn Thiêm từ trần tại TPHCM năm 1991, hưởng thọ 73 tuổi. Ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học tự nhiên và kỹ thuật đợt đầu tiên năm 1996; Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhì.
Tên ông được đặt cho một con phố ở Hà Nội, trước cửa Viện Toán học hiện có tượng đồng bán thân của ông - người khai sáng nền Toán học hiện đại Việt Nam.
-
Xem thêm về:
-
giáo sư Toán học
-
Giáo sư Lê Văn Thiêm
Tin nổi bật
- Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học tự nhiên và kỹ thuật
- Ông từng bỏ quên vợ trước rạp chiếu phim vì mải suy nghĩ
- Muốn đoàn tụ gia đình
- Giải thành công bài toán ngược của lý thuyết Nevanlinna
- GS Ngụy Như Kon Tum