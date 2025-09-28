Chính xác

GS.TS Lê Văn Thiêm là người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giáo sư toán học tại Đại học Zurich, Thụy Sĩ - một trong những trường đại học hàng đầu châu Âu. Ông cùng GS Phạm Tinh Quát là những người Việt đầu tiên nhận bằng tiến sĩ tại Pháp.

Sinh năm 1918 tại Đức Thọ, Hà Tĩnh, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ông vào Quy Nhơn học và chỉ trong 4 năm đã hoàn thành chương trình 9 năm, đỗ tú tài phần 1 và toàn phần liên tiếp.

Năm 1939, ông nhận học bổng sang Pháp, học Toán tại Đại học Sư phạm Paris, sau đó sang Đức làm tiến sĩ tại Đại học Göttingen. Năm 1945, ông bảo vệ thành công luận án về diện Riemann, trở thành người Việt Nam đầu tiên nhận bằng tiến sĩ Toán.