Theo The New York Times, giáo sư Ngô Vĩnh Long là sinh viên Việt Nam đầu tiên theo học Đại học Harvard vào thập niên 1960.

Ông đến Mỹ đầu thập niên 1960 theo chương trình trao đổi học sinh trung học tại bang Missouri. Sau đó, ông theo học Đại học Harvard và nhận cả bằng cử nhân lẫn tiến sĩ tại đây. Trong thời gian học tại Harvard, Ngô Vĩnh Long được xem là một trong những tiếng nói phản chiến tiêu biểu nhất của cộng đồng người Việt ở Mỹ.

Ngô Vĩnh Long sinh ngày 10/4/1944 tại tỉnh Vĩnh Long. Khi ông còn nhỏ, cha mẹ ông đều phản đối chiến tranh, nhiều lần phải đi trốn, để ông ở lại chăm sóc 7 người em. Gia đình nghèo đến mức “nhiều khi không đủ ăn", và "có lẽ vì thế mà tôi thấp hơn cha mình khoảng 15 cm”, ông từng kể.