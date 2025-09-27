1. Tỉnh duy nhất nào của Việt Nam giáp với 7 địa phương?
Hà Nội
Phú Thọ
Bắc Ninh
Thái Nguyên
Trước sáp nhập, Hà Nội là địa phương giáp với nhiều tỉnh, thành nhất cả nước với 8 tỉnh. Tuy nhiên hiện nay, Phú Thọ (sáp nhập từ 3 tỉnh cũ Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình) mới là địa phương tiếp giáp với nhiều tỉnh, thành nhất.
Đây cũng là nơi duy nhất cả nước giáp 7 tỉnh thành, gồm Lào Cai, Ninh Bình, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang và Hà Nội. Sau khi sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có diện tích tự nhiên là hơn 9.300 km2, quy mô dân số 4 triệu người.
2. Hà Nội hiện nay giáp với mấy địa phương?
3
4
5
6
Hà Nội là một trong 11 địa phương trên cả nước giữ nguyên không thực hiện sắp xếp, sáp nhập.
Trước đây, Hà Nội tiếp giáp với 8 tỉnh thành, gồm: Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hòa Bình, Bắc Giang. Tuy nhiên sau sáp nhập, hiện nay Hà Nội chỉ tiếp giáp với 5 tỉnh, thành gồm: Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình.
3. Hai tỉnh nào giáp 6 địa phương khác?
Thái Nguyên, Sơn La
Sơn La, Ninh Bình
Ninh Bình, Bắc Ninh
Bắc Ninh, Thái Nguyên
Trong số 34 tỉnh thành nước ta hiện nay, hai tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh cùng giáp 6 tỉnh, thành. Các tỉnh còn lại chủ yếu giáp 2-4 địa phương khác.
Cụ thể, sau khi nhập với Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh mới có diện tích tự nhiên hơn 4.700km2, quy mô dân số 3,6 triệu người. Tỉnh này giáp 6 tỉnh, thành gồm: Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng và Hà Nội.
Trong khi đó, sau khi nhập với Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên mới có diện tích tự nhiên hơn 8.300km2, quy mô dân số 1,7 triệu người. Tỉnh này giáp 6 tỉnh, thành gồm: Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Tuyên Quang và Hà Nội.
4. Tỉnh nào sau đây giáp 3 địa phương khác?
Nghệ An
Đồng Nai
Hà Tĩnh
Quảng Trị
Nước ta có 7 tỉnh, thành chỉ giáp hai địa phương, gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai. Những địa phương này chủ yếu nằm ở khu vực miền Trung.
Trong khi đó, Đồng Nai giáp 3 tỉnh, thành gồm: Lâm Đồng, Tây Ninh, TPHCM.
5. Tỉnh Lâm Đồng giáp TPHCM, đúng hay sai?
Sai
Đúng
Tỉnh Lâm Đồng mới hình thành trên cơ sở sáp nhập các tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng. Tỉnh mới có diện tích trên 24.000 km2, quy mô dân số 3,8 triệu người.
Lâm Đồng hiện nay giáp TPHCM, Đắk Lắk, Đồng Nai, Khánh Hòa, Campuchia và Biển Đông.
