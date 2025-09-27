Chính xác

Trước sáp nhập, Hà Nội là địa phương giáp với nhiều tỉnh, thành nhất cả nước với 8 tỉnh. Tuy nhiên hiện nay, Phú Thọ (sáp nhập từ 3 tỉnh cũ Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình) mới là địa phương tiếp giáp với nhiều tỉnh, thành nhất.

Đây cũng là nơi duy nhất cả nước giáp 7 tỉnh thành, gồm Lào Cai, Ninh Bình, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang và Hà Nội. Sau khi sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có diện tích tự nhiên là hơn 9.300 km2, quy mô dân số 4 triệu người.