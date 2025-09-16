1. Ai là người đầu tiên đề xuất đổi tên Sài Gòn thành TPHCM?
-
Ca Văn Thỉnh
0%
- Trần Hữu Nghiệp0%
- Nguyễn Thị Định0%
- Nguyễn Văn Khước0%Chính xác
Bác sĩ Trần Hữu Nghiệp (1911-1975) là một trong những trí thức yêu nước nổi bật của Nam Bộ, từng học y khoa tại Pháp và trở thành một trong những bác sĩ người Việt đầu tiên tốt nghiệp tại đây.
Dù vậy, ông chọn trở về nước, tham gia kháng chiến chống Pháp ngay từ ngày 23/9/1945. Chính ông là người đầu tiên đưa ra ý tưởng đổi tên Sài Gòn thành Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), góp phần khơi nguồn cho quyết định lịch sử sau này.
2. Ông thường được biết đến với biệt danh nào?
-
“Người con đất thép”
0%
- “Kẻ sĩ Gia Định”0%
- “Bác sĩ kháng chiến”0%
- “Người con Bến Tre”0%Chính xác
Theo Đại biểu Nhân dân, giáo sư, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp - Nhà giáo nhân dân, nhà văn, nhà báo là một nhân cách lớn, một trí thức lớn được tôi luyện trong chiến tranh nhân dân. Ông đã đồng hành cùng nhân dân suốt 30 năm gian khổ và chiến thắng vẻ vang.
Ông sinh ngày 15/3/1911 trong một gia đình nông dân tại xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre (cũ).
Bác sĩ Trần Hữu Nghiệp được gọi là “kẻ sĩ Gia Định” vì ông là một trí thức giàu lòng yêu nước, sẵn sàng gác lại sự nghiệp bác sĩ để tham gia kháng chiến chống Pháp, gắn bó với phong trào cách mạng ngay từ những ngày đầu.
3. Ông đưa ra ý tưởng đổi tên Sài Gòn thành TPHCM vào năm nào và trong bối cảnh ra sao?
-
Năm 1945, sau cách mạng tháng 8
0%
- Năm 1946, trong buổi họp mặt người Nam bộ tại Hà Nội0%
- Năm 1954, sau Hiệp định Geneva0%
- Sau ngày 30/4/1975, trong phiên họp Quốc hội0%Chính xác
Ý tưởng đổi tên Sài Gòn thành TPHCM được đưa ra tháng 8/1946, đúng dịp kỷ niệm một năm chính quyền cách mạng. Khi ấy, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp ra Bắc báo cáo tình hình Nam Bộ, rồi được giữ lại Hà Nội tiếp tục công tác. Trong buổi họp mặt của phòng Nam Bộ Trung ương, đường Gia Định với những người Việt miền Nam tại Hà Nội, ông đã tổng kết tình hình một năm qua, ca ngợi công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người chiến sĩ tiên phong của phong trào giải phóng dân tộc.
Từ đó, ông nêu ý tưởng đặt tên thành phố theo tên Chủ tịch Hồ Chí Minh để ghi nhớ công lao và khẳng định tình cảm gắn bó của Nam Bộ với cách mạng
Sau đó, ông lấy ví dụ các quốc gia lớn thường lấy tên anh hùng dân tộc để đặt cho thành phố lớn, và đề nghị: “Để ghi lấy công đức của Hồ Chủ tịch, thành phố Sài Gòn đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh”.
Đề xuất này nhận được sự tán thành ngay tại chỗ. Mọi người đồng ký vào bản quyết nghị gửi Chính phủ, thể hiện ý chí đoàn kết và niềm tin son sắt của nhân dân Nam Bộ đối với cách mạng.
4. Có bao nhiêu người cùng ký vào bản quyết nghị gửi Chính phủ ủng hộ đề xuất đổi tên?
-
10 người
0%
- 25 người0%
- 57 người0%
- 100 người0%Chính xác
Bản quyết nghị có 57 người ký tên, đứng đầu là bác sĩ Trần Hữu Nghiệp. Nội dung bản quyết nghị viết: "Xin Quốc hội và Chính phủ Trung ương đổi ngay tên thành phố Sài Gòn lại làm tên TPHCM, để tượng trưng sự chiến đấu, hy sinh và cương quyết trở về với Tổ quốc của dân Nam Bộ".
Điều này cho thấy ý nguyện đổi tên Sài Gòn thành TPHCM là mong muốn chung của nhiều trí thức và nhân sĩ Nam Bộ, không phải đề xuất cá nhân.
5. Quốc hội chính thức quyết định đổi tên Sài Gòn thành TPHCM vào thời điểm nào?
-
30/4/1975
0%
- 2/7/19760%
- 19/5/19760%
- 1/1/19770%Chính xác
Gần 30 năm sau đề xuất của bác sĩ Trần Hữu Nghiệp, khi đất nước thống nhất, Quốc hội khóa VI (kỳ họp lần thứ hai) đã chính thức ra nghị quyết ngày 2/7/1976, đổi tên đô thành Sài Gòn - Gia Định thành TPHCM. Điều này đánh dấu sự hiện thực hóa ý tưởng mà bác sĩ Trần Hữu Nghiệp đã đề xuất từ năm 1946.
