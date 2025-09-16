Chính xác

Ý tưởng đổi tên Sài Gòn thành TPHCM được đưa ra tháng 8/1946, đúng dịp kỷ niệm một năm chính quyền cách mạng. Khi ấy, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp ra Bắc báo cáo tình hình Nam Bộ, rồi được giữ lại Hà Nội tiếp tục công tác. Trong buổi họp mặt của phòng Nam Bộ Trung ương, đường Gia Định với những người Việt miền Nam tại Hà Nội, ông đã tổng kết tình hình một năm qua, ca ngợi công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người chiến sĩ tiên phong của phong trào giải phóng dân tộc.

Từ đó, ông nêu ý tưởng đặt tên thành phố theo tên Chủ tịch Hồ Chí Minh để ghi nhớ công lao và khẳng định tình cảm gắn bó của Nam Bộ với cách mạng

Sau đó, ông lấy ví dụ các quốc gia lớn thường lấy tên anh hùng dân tộc để đặt cho thành phố lớn, và đề nghị: “Để ghi lấy công đức của Hồ Chủ tịch, thành phố Sài Gòn đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh”.

Đề xuất này nhận được sự tán thành ngay tại chỗ. Mọi người đồng ký vào bản quyết nghị gửi Chính phủ, thể hiện ý chí đoàn kết và niềm tin son sắt của nhân dân Nam Bộ đối với cách mạng.