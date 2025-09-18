Chính xác

Theo Lịch sử Việt Nam, sau khi Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt vương Đinh Liễn bị sát hại, Đinh Toàn mới 6 tuổi đã nối ngôi. Thập đạo tướng quân Lê Hoàn được cử làm Phó vương nhiếp chính và trực tiếp dẹp tan những lực lượng chống đối trong nội bộ triều đình. Tuy nhiên, lúc này đất nước lại đứng trước họa xâm lăng mới từ phương Bắc.

Trước khi nhà Tống xâm lăng Đại Cồ Việt thì Lê Hoàn được quân sĩ và Dương Thái hậu đồng tình tôn lên ngôi vua thay Đinh Toàn.

Đại Việt sử ký toàn thư ghi: “Bấy giờ, Lạng Châu nghe tin quân Tống sắp kéo sang, liền làm tờ tâu báo về. Thái hậu sai Lê Hoàn chọn dũng sĩ đi đánh giặc, lấy người ở Nam Sách Giang là Phạm Cự Lạng làm đại tướng quân.

Khi triều đình đang bàn kế hoạch xuất quân, Cự Lạng và các tướng quân khác đều mặc áo trận đi thẳng vào Nội phủ, nói với người rằng: Thưởng người có công, giết kẻ trái lệnh là phép sáng để thi hành việc quân. Nay chúa thượng còn trẻ thơ, chúng ta dẫu hết sức liều chết để chặn giặc ngoài, may có chút công lao, thì có ai biết cho? Chi bằng trước hãy tôn lập ông Thập đạo làm Thiên tử, sau đó sẽ xuất quân thì hơn.

Quân sĩ nghe vậy đều hô Vạn tuế. Thái hậu thấy mọi người quy phục bèn sai lấy áo long cổn khoác lên người Lê Hoàn, mời lên ngôi Hoàng đế. Lê Hoàn lên ngôi hoàng đế, đổi niên hiệu là Thiên Phúc năm đầu”.

Tháng 7 năm Canh Thìn (980), Thập đạo tướng quân Lê Hoàn lên ngôi vua, tức vua Lê Đại Hành, mở đầu vương triều Tiền Lê và bắt đầu tổ chức chuẩn bị kháng chiến chống quân xâm lược Tống.