1. Tỉnh thành nào từng là kinh đô của ba triều đại phong kiến đầu tiên ở nước ta?
-
Hà Nội
0%
- Nghệ An0%
- Ninh Bình0%
- Thanh Hóa0%Chính xác
Hoa Lư là kinh đô đầu tiên của Việt Nam dưới thời phong kiến, tồn tại trong giai đoạn 968-1010. Khởi đầu là khi vua Đinh Tiên Hoàng lên ngôi, chọn Hoa Lư làm kinh đô, khai thác thiên nhiên bằng cách cho xây tường thành nối các dãy núi với nhau.
Hoa Lư được miêu tả “là nơi núi non trùng điệp. Núi trong sông, sông trong núi. Căn cứ thủy bộ rất thuận tiện. Sau lưng là rừng, trước mặt là đồng bằng, xa nữa là biển cả... Nơi đây non sông tráng lệ, phong thủy hài hòa, xứng đáng chọn để dựng đô được”.
Dù chỉ làm kinh đô của nước ta trong thời gian khá ngắn, nhưng nơi này ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử gắn liền với 3 triều đại liên tiếp là Đinh, Tiền Lê và Lý.
2. Sau triều Đinh, nhà Tiền Lê tiếp tục đóng đô tại đây. Người lập ra triều Tiền Lê là ai?
-
Lê Thái Tổ
0%
- Lê Trung Tông0%
- Lê Đại Hành0%
- Lê Long Đĩnh0%Chính xác
Theo Lịch sử Việt Nam, sau khi Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt vương Đinh Liễn bị sát hại, Đinh Toàn mới 6 tuổi đã nối ngôi. Thập đạo tướng quân Lê Hoàn được cử làm Phó vương nhiếp chính và trực tiếp dẹp tan những lực lượng chống đối trong nội bộ triều đình. Tuy nhiên, lúc này đất nước lại đứng trước họa xâm lăng mới từ phương Bắc.
Trước khi nhà Tống xâm lăng Đại Cồ Việt thì Lê Hoàn được quân sĩ và Dương Thái hậu đồng tình tôn lên ngôi vua thay Đinh Toàn.
Đại Việt sử ký toàn thư ghi: “Bấy giờ, Lạng Châu nghe tin quân Tống sắp kéo sang, liền làm tờ tâu báo về. Thái hậu sai Lê Hoàn chọn dũng sĩ đi đánh giặc, lấy người ở Nam Sách Giang là Phạm Cự Lạng làm đại tướng quân.
Khi triều đình đang bàn kế hoạch xuất quân, Cự Lạng và các tướng quân khác đều mặc áo trận đi thẳng vào Nội phủ, nói với người rằng: Thưởng người có công, giết kẻ trái lệnh là phép sáng để thi hành việc quân. Nay chúa thượng còn trẻ thơ, chúng ta dẫu hết sức liều chết để chặn giặc ngoài, may có chút công lao, thì có ai biết cho? Chi bằng trước hãy tôn lập ông Thập đạo làm Thiên tử, sau đó sẽ xuất quân thì hơn.
Quân sĩ nghe vậy đều hô Vạn tuế. Thái hậu thấy mọi người quy phục bèn sai lấy áo long cổn khoác lên người Lê Hoàn, mời lên ngôi Hoàng đế. Lê Hoàn lên ngôi hoàng đế, đổi niên hiệu là Thiên Phúc năm đầu”.
Tháng 7 năm Canh Thìn (980), Thập đạo tướng quân Lê Hoàn lên ngôi vua, tức vua Lê Đại Hành, mở đầu vương triều Tiền Lê và bắt đầu tổ chức chuẩn bị kháng chiến chống quân xâm lược Tống.
3. Vị vua nhà Lý nào quyết định dời đô từ Hoa Lư đến Thăng Long?
-
Lý Thái Tổ
0%
- Lý Thái Tông0%
- Lý Thánh Tông0%
- Lý Nhân Tông0%Chính xác
Sau khi lên ngôi vào năm 1010, vua Lý Thái Tổ đã quyết định dời đô về Thăng Long. Thời nhà Đinh và Tiền Lê, các vua phải đề phòng các thế lực cát cứ và giặc ngoại xâm, vì vậy kinh đô Hoa Lư với địa thế hiểm trở sẽ giúp bảo vệ đất nước.
Tuy nhiên, đến thời nhà Lý, nhu cầu đẩy mạnh phát triển kinh tế khiến triều đình quyết định dời kinh đô tới nơi thuận lợi cho giao thương, sản xuất.
Theo Chiếu dời đô, vua Lý Thái Tổ cho rằng việc dời đô là “mưu nghiệp lớn”, “làm kế cho con cháu muôn đời, trên kính mệnh trời, dưới theo ý dân”. Đồng thời, vua nhận xét đất Đại La là thắng địa, có thể đặt kinh đô ngàn năm.
4. Vị vua này là con rể vua Lê Đại Hành, đúng hay sai?
-
Sai
0%
- Đúng0%Chính xác
Vua Lý Thái Tổ là con rể vua Lê Đại Hành. Ông phục vụ trong triều đình Tiền Lê với chức Điện tiền quân, có nhiệm vụ bảo vệ an toàn tính mạng nhà vua dưới triều vua Lê Đại Hành, sau đến thời Lê Long Đĩnh thì được thăng tới chức Tả thân vệ Điện tiền chỉ huy sứ (Tổng chỉ huy quân vệ binh của vua - một chức vụ quan trọng thời Tiền Lê).
Khi làm quan cho triều Tiền Lê, ông được vua Lê Đại Hành gả công chúa Lê Thị Phất Ngân - con gái duy nhất của vua và bà Đại Thắng Minh Hoàng hậu (Dương Vân Nga).
Sau khi vua Lê Long Đĩnh qua đời, Lý Công Uẩn được triều thần và các nhà sư tôn lên làm vua, ngày 2/11 năm Kỷ Dậu (tức 21/11/1009), gọi là vua Lý Thái Tổ. Vua ở ngôi 18 năm, thọ 54 tuổi.
5. Nơi nào từng 7 lần được chọn làm kinh đô nước Việt?
-
Đông Kinh
0%
- Phú Xuân0%
- Gia Định0%
- Huế0%Chính xác
Đông Kinh hay Thăng Long (Hà Nội) ngày nay là nơi được nhiều triều đại phong kiến Việt Nam chọn làm kinh đô nhất.
Sau khi nắm quyền, vua Lý Thái Tổ quyết định dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) ra Thăng Long (Hà Nội) vào năm 1010. Kể từ đó, các triều đại tiếp theo cũng lựa chọn Thăng Long làm kinh đô.
Sách Đại Việt sử ký toàn thư có viết: “Mùa thu, tháng 7, vua dời kinh đô từ Hoa Lư sang kinh đô lớn là Đại La của Kinh phủ. Thuyền tạm đỗ ở dưới thành, có rồng vàng hiện ra ở bến ngự, vì thế đổi tên thành Thăng Long...”.
-
Xem thêm về:
-
trắc nghiệm lịch sử
-
lịch sử Việt Nam
Tin nổi bật
- Phú Xuân
- Đúng
- Lý Thái Tông
- Lê Trung Tông
- Nghệ An