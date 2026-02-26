Chính xác

Theo thông tin trên Báo Quân đội Nhân dân, bà Nguyễn Thị Chiên được Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 19/5/1952, khi mới 22 tuổi. Bà là nữ Anh hùng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Chiên sinh năm 1930 tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình (nay thuộc tỉnh Hưng Yên sau sắp xếp đơn vị hành chính).