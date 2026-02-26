1. Người được phong danh hiệu nữ Anh hùng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam khi mới 22 tuổi là ai?
-
Võ Thị Sáu
0%
- Nguyễn Thị Định0%
- Nguyễn Thị Chiên0%
- Tạ Thị Kiều0%Chính xác
Theo thông tin trên Báo Quân đội Nhân dân, bà Nguyễn Thị Chiên được Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 19/5/1952, khi mới 22 tuổi. Bà là nữ Anh hùng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Chiên sinh năm 1930 tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình (nay thuộc tỉnh Hưng Yên sau sắp xếp đơn vị hành chính).
2. Trong kháng chiến chống Pháp, bà giữ cương vị nào khi được tuyên dương Anh hùng?
-
Chính trị viên đại đội
0%
- Trung đội trưởng Trung đội nữ du kích xã0%
- Tiểu đoàn phó0%
- Đại đội trưởng bộ đội chủ lực0%Chính xác
Khi được phong tặng danh hiệu Anh hùng, bà là Trung đội trưởng Trung đội nữ du kích xã, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
3. Biệt danh “Người phụ nữ tay không bắt giặc” gắn với bà xuất phát từ sự kiện nào?
-
Tay không đánh giặc khi bảo vệ kho muối
0%
- Tay không bắt tên đồn trưởng0%
- Tay không bắt quan hai Pháp trong trận đánh trên đường 390%
- Tay không phá đồn An Bồi0%Chính xác
Theo hồ sơ lưu tại Viện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, phong trào “Tiếng trống Tiền Hải” (1930) đã tạo nền tảng cách mạng ở địa phương. Trên cơ sở đó, sau này bà Nguyễn Thị Chiên tham gia hoạt động du kích với các nhiệm vụ rải truyền đơn, canh gác, trinh sát phát hiện nơi ém quân của địch; cùng anh em phá hủy các đồn bốt địch. Bà được bầu làm tiểu đội phó rồi tiểu đội trưởng.
Trong trận đánh phối hợp với Đại đội 44, Tiểu đoàn 680, Đại đoàn 320 trên đường 39, bà đã tay không bắt được tên quan hai Pháp, cùng Đại đội tấn công xóa sổ Tiểu đoàn thiện xạ lính Âu Phi. Từ đó, cái tên “Người phụ nữ tay không bắt giặc” được gắn liền với nữ du kích Nguyễn Thị Chiên.
4. Tại Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất (1952), bà Nguyễn Thị Chiên được vinh dự gì đặc biệt?
-
Được cử đi học ở nước ngoài
0%
- Được phong quân hàm Đại úy0%
- Được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng khẩu súng ngắn của Người0%
- Được trao Huân chương Sao Vàng0%Chính xác
Tại Đại hội tháng 5/1952, bà Nguyễn Thị Chiên được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng khẩu súng ngắn của Người và được trao Huân chương Quân công hạng ba, Huân chương Kháng chiến hạng nhất.
5. Sau kháng chiến chống Pháp, bà công tác tại cơ quan nào?
-
Bộ Tổng Tham mưu
0%
- Tổng cục Chính trị và Quân khu Thủ đô0%
- Bộ Công an0%
- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam0%Chính xác
Sau kháng chiến, bà Nguyễn Thị Chiên công tác tại Tổng cục Chính trị và Quân khu Thủ đô (nay là Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội), được phong quân hàm Trung tá năm 1984. Bà qua đời năm 2016, hưởng thọ 87 tuổi.
-
Xem thêm về:
-
Anh hùng quân đội nhân dân Việt Nam
-
Nguyễn Thị Chiên
