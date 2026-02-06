Chính xác

Theo thông tin trên Báo điện tử Chính phủ, ngày 31/3/1975, Bộ Chính trị họp và nhận định cuộc Tổng tiến công chiến lược đã giành thắng lợi rất lớn: Tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu hai quân đoàn địch, giải phóng 16 tỉnh, đưa số dân vùng giải phóng lên 8 triệu người. Bộ Chính trị khẳng định thời cơ chiến lược để tiến hành tổng công kích, tổng khởi nghĩa vào sào huyệt của địch đã chín muồi và yêu cầu quyết tâm hoàn thành trận quyết định chiến lược cuối cùng trong tháng 4/1975.

Đầu tháng 4/1975, trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị quyết định thành lập Bộ Tư lệnh chỉ huy Chiến dịch giải phóng Sài Gòn – Gia Định. Sau đó, theo nguyện vọng của nhân dân và các lực lượng vũ trang trên chiến trường, trong đó có quân và dân Sài Gòn - Gia Định, Bộ Chính trị phê chuẩn đề nghị đổi tên chiến dịch thành Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Cùng thời điểm, Thượng tướng Văn Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, được thăng quân hàm Đại tướng. Ông được cử làm đại diện Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh và giữ cương vị Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh.