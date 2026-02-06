1. Đại tướng nào được đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận xét có tài thao lược xuất chúng?
Văn Tiến Dũng
- Nguyễn Chí Thanh0%
- Lê Trọng Tấn0%Chính xác
Theo thông tin trên Báo Quân đội Nhân dân, Đại tướng Văn Tiến Dũng sinh năm 1917 tại Hà Nội.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng khẳng định, Đại tướng Văn Tiến Dũng là “một vị tướng có tinh thần quyết thắng lớn và tài thao lược xuất chúng, một người cộng sản kiên cường, bất khuất, đã cống hiến cả cuộc đời cho lý tưởng của Đảng, cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
2. Bí danh của Đại tướng Văn Tiến Dũng là gì?
Lê Hoài
- Lê Giang0%
- Lê Ba0%Chính xác
Theo thông tin trên Báo Quân đội Nhân dân, Đại tướng Văn Tiến Dũng có bí danh là Lê Hoài. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, tận mắt chứng kiến cuộc sống cơ cực, lầm than của đồng bào, tội ác của thực dân, đế quốc và tay sai, ông đã sớm giác ngộ, đi theo con đường của Đảng và để lại nhiều dấu ấn trong hoạt động cách mạng.
Năm 1936 ông tham gia phong trào đấu tranh của công nhân, trong đó có cuộc bãi công của công nhân dệt Hà Nội. Hai năm sau, ông trở thành Bí thư Chi bộ ngành dệt Hà Nội.
3. Ông được phong quân hàm gì trong đợt phong tướng đầu tiên năm 1948?
Thiếu tướng
- Trung tướng0%
- Đại tướng0%Chính xác
Năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh chính thức phong quân hàm tướng đợt đầu tiên cho 10 quân nhân. Trong đợt này, ông Văn Tiến Dũng được phong quân hàm Thiếu tướng.
4. Ông được phong quân hàm vượt cấp từ Thiếu tướng lên cấp nào?
Thượng tướng
- Đại tướng0%Chính xác
Theo thông tin trên Báo Quân đội Nhân dân, đồng chí Văn Tiến Dũng được thăng vượt cấp quân hàm Thượng tướng năm 1959. Đến năm 1974, ông được phong quân hàm Đại tướng.
5. Đại tướng Văn Tiến Dũng là tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh?
Đúng
- Sai0%Chính xác
Theo thông tin trên Báo điện tử Chính phủ, ngày 31/3/1975, Bộ Chính trị họp và nhận định cuộc Tổng tiến công chiến lược đã giành thắng lợi rất lớn: Tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu hai quân đoàn địch, giải phóng 16 tỉnh, đưa số dân vùng giải phóng lên 8 triệu người. Bộ Chính trị khẳng định thời cơ chiến lược để tiến hành tổng công kích, tổng khởi nghĩa vào sào huyệt của địch đã chín muồi và yêu cầu quyết tâm hoàn thành trận quyết định chiến lược cuối cùng trong tháng 4/1975.
Đầu tháng 4/1975, trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị quyết định thành lập Bộ Tư lệnh chỉ huy Chiến dịch giải phóng Sài Gòn – Gia Định. Sau đó, theo nguyện vọng của nhân dân và các lực lượng vũ trang trên chiến trường, trong đó có quân và dân Sài Gòn - Gia Định, Bộ Chính trị phê chuẩn đề nghị đổi tên chiến dịch thành Chiến dịch Hồ Chí Minh.
Cùng thời điểm, Thượng tướng Văn Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, được thăng quân hàm Đại tướng. Ông được cử làm đại diện Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh và giữ cương vị Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh.
