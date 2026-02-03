1. Vị đại tướng Công an nhân dân nào sau đây từng làm Chủ tịch UBND và Bí thư Thành ủy TPHCM?
-
Mai Chí Thọ
0%
- Lê Hồng Anh0%
- Trần Đại Quang0%Chính xác
Theo trang web Bộ Công an, trong quá trình hoạt động cách mạng, Đại tướng Mai Chí Thọ đã đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng: Trưởng Ty Công an Cần Thơ (1945); Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ (1949); Bí thư Khu ủy miền Đông Nam Bộ (1960); Phó Bí thư, Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Gia Định (1965); Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sài Gòn - Gia Định, Giám đốc Sở Công an thành phố (1975); Chủ tịch UBND TPHCM (1978); Bí thư Thành ủy TPHCM (1985); Thứ trưởng Thứ nhất, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (1986-1991)...
Trang tin Đảng bộ TPHCM nêu rằng, với cương vị là người lãnh đạo của Thành ủy và UBND TPHCM, trong bối cảnh đầy khó khăn, phức tạp, đồng chí Mai Chí Thọ là một trong những nhà lãnh đạo đã khởi xướng, đi đầu và rất kiên định trong sự nghiệp đổi mới đúng quy luật và rất thành công của thành phố, đóng góp tích cực vào thành tựu đổi mới chung của đất nước.
2. Ông là Đại tướng Công an nhân dân đầu tiên của Việt Nam?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Theo trang web Bộ Công an, ông Mai Chí Thọ (1922-2007) quê thôn Địch Lễ, xã Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định trước đây. Ông tham gia cách mạng năm 1936, vào Đảng năm 1939 và công tác trong lực lượng Công an nhân dân từ năm 1945.
Tháng 5/1989, ông Mai Chí Thọ được phong hàm Đại tướng An ninh Nhân dân. Ông là Đại tướng Công an nhân dân đầu tiên của Việt Nam.
Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí Mai Chí Thọ được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều huân, huy chương khác.
3. Bí danh của Đại tướng Mai Chí Thọ là gì?
-
Ba Xuân
0%
- Bốn Xuân0%
- Năm Xuân0%Chính xác
Theo thông tin trên Báo Công an Nhân dân, bí danh của Đại tướng Mai Chí Thọ là Năm Xuân.
4. Đại tướng Mai Chí Thọ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) vào năm nào?
-
1985
0%
- 19860%
- 19870%Chính xác
Theo thông tin trên Báo Công an Nhân dân, tháng 11/1986, ông Mai Chí Thọ được Hội đồng Bộ trưởng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng thứ nhất Bộ Nội vụ (cơ quan quản lý công an thời kỳ đó, nay là Bộ Công an).
Tháng 12/1986, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, ông tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị.
Tháng 12/1987, ông được Hội đồng Nhà nước bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương.
5. Tên của Đại tướng Mai Chí Thọ được đặt cho đại lộ trung tâm Khu đô thị nào sau đây ở TPHCM?
-
Thủ Thiêm
0%
- Phú Mỹ Hưng0%
- Vạn Phúc0%Chính xác
Theo trang tin Đảng bộ TPHCM, tên đồng chí Mai Chí Thọ được đặt cho đại lộ trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức, trước đây là quận 2). Đây là tuyến đường mới, thuộc phần phía Đông dự án Đại lộ Đông - Tây. Đoạn tuyến trên địa bàn TP Thủ Đức (cũ) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 20/11/2011; đoạn còn lại kéo dài từ hầm sông Sài Gòn phía TP Thủ Đức (cũ) đến xa lộ Hà Nội (nút giao Cát Lái).
Tại Hà Nội, tên đồng chí Mai Chí Thọ được đặt cho một tuyến đường chạy qua phía Tây Khu đô thị Việt Hưng đến Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, nối với đường Hội Xá.
-
Xem thêm về:
-
Trắc nghiệm lịch sử
-
Đại tướng
-
TPHCM
Tin nổi bật
- Phú Mỹ Hưng
- 1986
- Bốn Xuân
- Sai
- Lê Hồng Anh