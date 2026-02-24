Chính xác

Theo thông tin từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, danh nhân Lê Quý Đôn (1726-1784) sinh ngày 2/8/1726 (năm Bính Ngọ), nguyên tên Lê Danh Phương, tự Doãn Hậu, hiệu Quế Đường.

Ông là nhà bác học lớn của Việt Nam thế kỷ XVIII, uyên thâm trên nhiều lĩnh vực như sử học, triết học, địa lý, văn học và chính trị. Với vốn tri thức rộng lớn và khả năng hệ thống hóa học thuật xuất sắc, ông được người đương thời tôn xưng là “túi khôn của thời đại”.

Quê ở làng Diên Hà, trấn Sơn Nam (nay thuộc tỉnh Hưng Yên), ông xuất thân trong gia đình khoa bảng. Sau khi đỗ đạt cao trong khoa cử, ông giữ nhiều chức vụ quan trọng dưới triều Lê - Trịnh, nổi tiếng thanh liêm và cương trực. Chuyến đi sứ Trung Quốc (1760-1762) giúp ông mở rộng thêm tầm nhìn học thuật, tiếp cận nhiều trước tác mới.