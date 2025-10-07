Chính xác

Bà Tạ Thị Hoài An sinh năm 1972, quê Nghệ An, hiện công tác tại Viện Toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Bà là nữ giáo sư Toán học trẻ nhất của nước ta tính đến nay.

Bà An tốt nghiệp thủ khoa ngành Toán, Trường Đại học Vinh năm 1993; học thạc sĩ năm 1997 và bảo vệ tiến sĩ năm 2001, cũng tại trường này. Sau đó, bà nhận học bổng sang Viện Hàn lâm Khoa học Đài Loan, thực tập dưới sự hướng dẫn của GS Julie Wang. Từ đây, bà được truyền cảm hứng và chuyển hướng từ giảng dạy sang nghiên cứu khoa học.

Năm 2015, bà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học ngành Toán tại Đại học Clermont Ferrand 2 Blaise Pascal (Pháp). Trước đó, bà được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2009.

Năm 2023, bà được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn giáo sư Toán học.

Đến thời điểm đó, bà đã hoàn thành 4 đề tài cấp Bộ, công bố 33 bài báo quốc tế và xuất bản 2 cuốn sách chuyên khảo. Hướng nghiên cứu chính của bà là lý thuyết số và giải tích phức.