1. Ai là nữ giáo sư Toán học trẻ nhất của Việt Nam cho đến nay?
GS Hoàng Xuân Sính
Bà Tạ Thị Hoài An sinh năm 1972, quê Nghệ An, hiện công tác tại Viện Toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Bà là nữ giáo sư Toán học trẻ nhất của nước ta tính đến nay.
Bà An tốt nghiệp thủ khoa ngành Toán, Trường Đại học Vinh năm 1993; học thạc sĩ năm 1997 và bảo vệ tiến sĩ năm 2001, cũng tại trường này. Sau đó, bà nhận học bổng sang Viện Hàn lâm Khoa học Đài Loan, thực tập dưới sự hướng dẫn của GS Julie Wang. Từ đây, bà được truyền cảm hứng và chuyển hướng từ giảng dạy sang nghiên cứu khoa học.
Năm 2015, bà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học ngành Toán tại Đại học Clermont Ferrand 2 Blaise Pascal (Pháp). Trước đó, bà được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2009.
Năm 2023, bà được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn giáo sư Toán học.
Đến thời điểm đó, bà đã hoàn thành 4 đề tài cấp Bộ, công bố 33 bài báo quốc tế và xuất bản 2 cuốn sách chuyên khảo. Hướng nghiên cứu chính của bà là lý thuyết số và giải tích phức.
2. Việt Nam có nữ giáo sư Toán học đầu tiên năm nào?
1960
GS Hoàng Xuân Sính bắt đầu hành trình theo đuổi Toán học ngay sau khi tốt nghiệp Tú tài I tại Trường cấp 3 Chu Văn An.
Năm 1951, bà được người cậu ruột đón sang Pháp du học và theo học tại Đại học Toulouse, nơi bà tiếp tục lấy bằng Tú tài II, chuyên ban Toán.
Sau khi hoàn thành việc học, bà trở về Việt Nam năm 1960, công tác tại khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, vừa giảng dạy vừa nghiên cứu khoa học. Trong thời gian này, bà viết luận án “Lý thuyết Gr-phạm trù” dưới sự hướng dẫn của nhà toán học nổi tiếng người Pháp Alexander Grothendieck.
Năm 1975, bà sang Pháp bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Paris 7 (thuộc hệ thống Đại học Sorbonne), trở thành nữ tiến sĩ Toán học đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Năm 1980, bà được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận chức danh giáo sư - trở thành nữ giáo sư Toán học đầu tiên của Việt Nam.
3. Cho tới nay, Việt Nam có bao nhiêu nữ giáo sư Toán học?
1
70 năm qua, tính từ đợt phong giáo sư, phó giáo sư đầu tiên năm 1956, đến nay Việt Nam chỉ có 3 nữ giáo sư Toán học.
Người đầu tiên là bà Hoàng Xuân Sính, được công nhận đạt chuẩn giáo sư toán học năm 1980.
Người thứ hai là bà Lê Thị Thanh Nhàn, được công nhận đạt chuẩn giáo sư toán học năm 2015.
Người thứ ba là bà Tạ Thị Hoài An, được công nhận đạt chuẩn giáo sư toán học năm 2023.
Theo nhiều chuyên gia, phụ nữ trong lĩnh vực Toán học gặp nhiều rào cản do trách nhiệm gia đình, khiến số lượng nhà khoa học nữ ít hơn nam.
GS.TSKH Lê Tuấn Hoa, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Toán, nguyên Viện trưởng Viện Toán học, từng cho biết, ngành Toán luôn đánh giá công bằng, không phân biệt giới: Hồ sơ nào đạt thì mới được xét.
4. Ai là người trẻ nhất được công nhận chức danh Giáo sư Toán tại Việt Nam?
GS Nguyễn Quang Diệu
Không tính trường hợp nhà toán học Ngô Bảo Châu và Vũ Hà Văn (làm việc tại Mỹ và Pháp) được Hội đồng chức danh GS Nhà nước "công nhận đặc cách" ở tuổi mới ngoài 30, tính đến nay, người trẻ nhất khi được công nhận chức danh Giáo sư Toán tại Việt Nam là GS Phạm Hoàng Hiệp, đạt chuẩn chức danh Giáo sư năm 2017, khi 36 tuổi.
Tiếp theo là GS Nguyễn Quang Diệu (37 tuổi, năm 2011), GS Lê Anh Vinh (37 tuổi, năm 2020), GS Ngô Việt Trung (38 tuổi, năm 1991) và GS Sĩ Đức Quang (38 tuổi, năm 2019).
5. Việt Nam đã có bao nhiêu giáo sư Toán học?
10
Theo GS.TSKH Lê Tuấn Hoa, đến nay Việt Nam có 103 người được phong giáo sư ngành Toán. Trong đó, còn khoảng 82 người đang sống, và chỉ khoảng 40 người dưới 70 tuổi, bao gồm hai nữ giáo sư là Tạ Thị Hoài An và Lê Thị Thanh Nhàn. (Riêng GS Hoàng Xuân Sính năm nay đã hơn 90 tuổi).
Số giáo sư mới được phong trong những năm gần đây là: Năm 2021 có 1 người; năm 2022 có 3 người; năm 2024 có 4 người.
GS Lê Tuấn Hoa nhận định, việc có ít nữ giáo sư Toán là điều dễ hiểu: Trước đây, ít phụ nữ theo học Toán; hơn nữa, điều kiện kinh tế và trách nhiệm gia đình khiến họ khó theo đuổi khoa học nói chung và Toán nói riêng.
Tuy nhiên, ông Hoa cho rằng, làm Toán thu nhập không cao, nên số sinh viên nam học Toán ngày càng ít; số sinh viên nữ ngày càng tăng, chiếm hơn 50%. Vì thế, trong tương lai, số giáo sư nữ có thể sẽ tăng.
