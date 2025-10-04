Chính xác

Tháng 2/1859, Pháp nổ súng đánh thành Gia Định. Trước tình hình đó, tháng 5/1859, ông Nguyễn Hữu Huân từ bỏ chức Giáo thụ, đứng ra chiêu mộ trai tráng trong vùng, lập đội nghĩa binh phát triển đến hàng nghìn người.

Những năm 1859-1861, đội nghĩa quân Nguyễn Hữu Huân cùng với các đội nghĩa quân Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Võ Duy Dương phối hợp với quân triều đình chiến đấu.