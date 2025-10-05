1. Tỉnh nào thưa dân nhất Việt Nam hiện nay?
-
Sơn La
0%
- Điện Biên0%
- Lai Châu0%
- Cao Bằng0%Chính xác
Trong số 34 tỉnh, thành của Việt Nam hiện nay, Lai Châu là địa phương có mật độ dân số thấp nhất cả nước. Đây là một trong 11 tỉnh, thành nước ta được giữ nguyên sau sắp xếp.
Nằm ở miền núi Tây Bắc, tỉnh này rộng gần 9.070 km2, quy mô dân số khoảng 512.600 người. Trong khi mật độ dân số trung bình của cả nước khoảng 300 người/km2, mật độ dân số tỉnh Lai Châu chỉ bằng khoảng 1/6 - 57 người/km2, mức thấp nhất cả nước.
Sau khi sắp xếp, tỉnh này có 38 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 36 xã và 2 phường. Hai xã không thực hiện sắp xếp là xã Mù Cả, xã Tà Tổng.
Ngoài Lai Châu, các tỉnh Điện Biên, Cao Bằng, Sơn La, Lạng Sơn… cũng có mật độ dân số thấp nhất cả nước, khoảng dưới 100 người/km2.
2. Đây cũng là tỉnh có dân số ít nhất cả nước, đúng hay sai?
-
Sai
0%
- Đúng0%Chính xác
Lai Châu là tỉnh có dân số ít nhất cả nước, với khoảng 512.600 người. Đây cũng là địa phương cần nhiều chính sách ưu tiên về kết nối hạ tầng, phát triển dân sinh và chuyển đổi sinh kế vùng cao. Dân cư tỉnh chủ yếu nằm ở khu vực nông thôn và miền núi, sống phân tán. Quy mô đô thị của tỉnh còn nhỏ.
Về quy mô kinh tế, Lai Châu có quy mô nhỏ thứ hai cả nước với khoảng 31.025 tỷ đồng. Quy mô kinh tế nhỏ nhất là tỉnh Cao Bằng với khoảng 25.204 tỷ đồng.
3. Lai Châu không tiếp giáp với tỉnh nào sau đây?
-
Lào Cai
0%
- Cao Bằng0%
- Điện Biên0%
- Sơn La0%Chính xác
Ngoài có đường biên giới với Trung Quốc, Lai Châu tiếp giáp với các tỉnh trong nước là Điện Biên, Lào Cai và Sơn La.
Địa hình Lai Châu được tạo bởi những dãy núi chạy dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, có nhiều đỉnh núi cao như đỉnh Pu Sa Leng cao 3.096m. Núi đồi cao và dốc, xen kẽ nhiều thung lũng sâu và hẹp. Bên cạnh đó, Lai Châu có nhiều cao nguyên, sông suối, sông có nhiều thác ghềnh, dòng chảy lưu lượng lớn nên tiềm năng thủy điện rất lớn.
4. Cửa khẩu nào sau đây thuộc địa phận tỉnh này?
-
Tân Thanh
0%
- Xín Mần0%
- Ma Lù Thàng0%
- Hữu Nghị0%Chính xác
Xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu có vị trí đặc biệt với gần 27km đường biên giới giáp Trung Quốc. Cửa khẩu Ma Lù Thàng thông với cửa khẩu Kim Thủy Hà, xã Na Phà, huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc nằm ở địa phương này.
Ngày 19/6/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng đến năm 2045. Với diện tích hơn 26.600ha, quy hoạch hướng tới phát triển khu vực này thành trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch động lực của vùng Tây Bắc, kết nối trực tiếp với thị trường Trung Quốc.
5. Địa phương nào có mật độ dân số cao nhất hiện nay?
-
Hà Nội
0%
- TPHCM0%
- Hải Phòng0%
- Ninh Bình0%Chính xác
Hà Nội có mật độ dân số cao nhất trong 34 tỉnh, thành mới. Với diện tích khoảng 3.360km2, dân số hơn 8,8 triệu người, mật độ dân số tại đây là hơn 2.620 người/km2. Trong khi đó, mật độ dân số tại TPHCM là gần 2.070 người/km2, Hải Phòng là 1.460 người/km2.
Trước khi sáp nhập, TPHCM có mật độ dân số cao nhất. Tuy nhiên, khi sáp nhập với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, diện tích tự nhiên của địa phương này tăng hơn 3 lần, trong khi dân số tăng chưa tới 1,5 lần.
-
