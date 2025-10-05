Chính xác

Trong số 34 tỉnh, thành của Việt Nam hiện nay, Lai Châu là địa phương có mật độ dân số thấp nhất cả nước. Đây là một trong 11 tỉnh, thành nước ta được giữ nguyên sau sắp xếp.

Nằm ở miền núi Tây Bắc, tỉnh này rộng gần 9.070 km2, quy mô dân số khoảng 512.600 người. Trong khi mật độ dân số trung bình của cả nước khoảng 300 người/km2, mật độ dân số tỉnh Lai Châu chỉ bằng khoảng 1/6 - 57 người/km2, mức thấp nhất cả nước.

Sau khi sắp xếp, tỉnh này có 38 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 36 xã và 2 phường. Hai xã không thực hiện sắp xếp là xã Mù Cả, xã Tà Tổng.

Ngoài Lai Châu, các tỉnh Điện Biên, Cao Bằng, Sơn La, Lạng Sơn… cũng có mật độ dân số thấp nhất cả nước, khoảng dưới 100 người/km2.