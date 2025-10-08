1. Tên gọi "Việt Nam" đã xuất hiện từ thế kỷ bao nhiêu?
Thế kỷ 10
Thế kỷ 14
Thế kỷ 17
Không phải tới tận đầu thời Nguyễn, tên gọi Việt Nam mới xuất hiện. Tên gọi Việt Nam từng xuất hiện từ rất sớm.
Theo Báo Quân đội Nhân dân, tên gọi Việt Nam được biết đến ít nhất từ thế kỷ 14, thường thấy trong nhiều thư tịch đương thời: Việt Nam thế chí của Hồ Tông Thốc, Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú, Dư địa chí của Nguyễn Trãi, Trình tiên sinh quốc ngữ văn của Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vân đài loại ngữ của Lê Quý Đôn…
2. Tên nước Việt Nam có từ năm nào?
1800
1804
1810
Theo Báo Quân đội Nhân dân, tên gọi Việt Nam lần đầu tiên chính thức trở thành quốc hiệu của nước ta vào năm 1804.
Năm 1802, sau khi lên ngôi, Nguyễn Ánh (vua Gia Long) phái 2 đoàn sứ giả sang Trung Quốc. Một đoàn do Thượng thư Bộ Hộ là Trịnh Hoài Đức làm chánh sứ, đem giao trả sách, ấn mà triều Thanh phong cho nhà Tây Sơn. Đoàn kia do Thượng thư Bộ Binh là Lê Quang Định làm chánh sứ, xin phong vương cho Nguyễn Ánh và xin đặt quốc hiệu là Nam Việt.
Cũng năm 1802, nhà Thanh chuẩn danh xưng quốc hiệu nước ta là Việt Nam. Nhưng đến năm Gia Long thứ 3 (1804), sứ giả nhà Thanh là Tế Bá Sâm mới mang cáo sắc, quốc ấn đến Thăng Long để làm lễ phong vương cho Nguyễn Ánh.
3. Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được khai sinh vào năm nào?
1944
1945
1946
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.
4. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được đổi tên thành Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm nào?
2/7/1975
2/7/1976
2/7/1977
Ngày 2/7/1976, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI đã ban hành nghị quyết về tên nước, quốc kỳ, quốc huy, thủ đô, quốc ca…
Cụ thể, lấy tên nước là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quốc kỳ nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng 5 cánh.
Quốc huy hình tròn, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng 5 cánh, xung quanh có bông lúa, ở dưới có nửa bánh xe răng cưa và dòng chữ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quốc ca là bài Tiến quân ca.
Thủ đô là Hà Nội.
5. Thành phố Sài Gòn - Gia Định được đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh vào năm nào?
1975
1976
1977
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI - năm 1976 đã quyết định các vấn đề lớn của đất nước như đổi tên nước thành Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; xác định Hà Nội là thủ đô; Quốc ca là bài Tiến quân ca...
Đồng thời, Quốc hội cũng quyết định đổi tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định thành "Thành phố Hồ Chí Minh" để tưởng nhớ và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.
