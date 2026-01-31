Chính xác

Ông Trần Tử Bình (1907-1967) là một trong những vị tướng đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ông là người lãnh đạo phong trào công nhân cao su Phú Riềng 1930 và là một trong những cốt cán của Ủy ban Khởi nghĩa Hà Nội trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945.

Theo thông tin trên Báo Công an Nhân dân, Thiếu tướng Trần Tử Bình không chỉ là một trong những vị tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam mà còn được cử làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền tại Trung Quốc, kiêm nhiệm Mông Cổ (1959-1967). Vì vậy, ông được gọi là “vị tướng mang hàm đại sứ”.