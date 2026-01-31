1. Ai là “vị tướng mang hàm đại sứ” hiếm có trong lịch sử Việt Nam?
-
Võ Nguyên Giáp
0%
Trần Tử Bình
Nguyễn Sơn
Lê Thiết Hùng
Ông Trần Tử Bình (1907-1967) là một trong những vị tướng đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ông là người lãnh đạo phong trào công nhân cao su Phú Riềng 1930 và là một trong những cốt cán của Ủy ban Khởi nghĩa Hà Nội trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945.
Theo thông tin trên Báo Công an Nhân dân, Thiếu tướng Trần Tử Bình không chỉ là một trong những vị tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam mà còn được cử làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền tại Trung Quốc, kiêm nhiệm Mông Cổ (1959-1967). Vì vậy, ông được gọi là “vị tướng mang hàm đại sứ”.
2. Trước khi mang tên Trần Tử Bình, ông có tên thật là gì?
-
Phạm Văn Phu
0%
Trần Kháng Chiến
Nguyễn Xuân Chữ
Đoàn Phú Tứ
Tên khai sinh của ông là Phạm Văn Phu. Sau nhiều thăng trầm cách mạng, ông đổi tên thành Trần Tử Bình, thể hiện một cuộc đời phong trần, gắn với sự nghiệp đấu tranh vì độc lập và hòa bình của Tổ quốc.
3. Trong Cách mạng Tháng Tám 1945, hành động nào cho thấy sự quyết đoán của ông tại Hà Nội?
-
Là người chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ
0%
Ra lệnh các tỉnh trưởng "lập tức trao quyền cho Việt Minh"
Ký Hiệp định Genève
Tiến vào phủ Khâm Sai đầu tiên
Ngày 19/8/1945, sau khi tiến vào Phủ Khâm sai, ông Trần Tử Bình nhân danh Ủy ban quân sự cách mạng đã ra lệnh các tỉnh trưởng, thị trưởng nhiều địa phương nhanh chóng giao chính quyền cho Việt Minh, góp phần lan tỏa thắng lợi của cuộc khởi nghĩa.
4. Ông được phong hàm Thiếu tướng, trở thành một trong 11 vị tướng đầu tiên, vào thời điểm nào?
-
Năm 1930
0%
Tháng 8/1945
Tháng 1/1948
Năm 1964
Với những chiến công trong kháng chiến chống Pháp, tháng 1/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 112/SL phong hàm Thiếu tướng cho ông Trần Tử Bình. Ông trở thành một trong 11 vị tướng đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
5. Trong vụ án chống tham nhũng đầu tiên của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1950, ông giữ vai trò nào?
-
Chủ tọa phiên tòa
0%
Nhân chứng quan trọng
Đại diện Chính phủ ngồi ghế công cáo viên, đọc cáo trạng
Người viết đơn xin giảm tội cho bị cáo
Ngày 5/9/1950, tại phiên tòa đặc biệt xét xử Trần Dụ Châu, Thiếu tướng Trần Tử Bình đại diện Chính phủ ngồi ghế công cáo viên, đọc cáo trạng và đề nghị mức án nghiêm khắc. Đây là vụ án chống tham nhũng đầu tiên của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thể hiện quyết tâm làm trong sạch bộ máy.
6. Trong vai trò Đại sứ tại Trung Quốc, ông đã đưa ra đề nghị nào giúp Việt Nam nhận thêm viện trợ rất khéo léo?
-
Xin thêm quân đội Trung Quốc sang Việt Nam
0%
Đề nghị viện trợ thêm 500-1.000 xe để lấy phụ tùng thay thế
Đề nghị viện trợ lương thực thay vì xe vận tải
Đề nghị ngừng toàn bộ viện trợ để tự lực
Đầu những năm 1960, khi Trung Quốc viện trợ Việt Nam 2.000 xe vận tải, phía bạn chưa thể sản xuất kịp phụ tùng thay thế. Khi đó, Đại sứ Trần Tử Bình đã đề nghị viện trợ thêm 500-1.000 xe, để có thể tháo phụ tùng từ xe chưa dùng thay cho xe hỏng. Đề xuất hợp lý này được phía bạn vui vẻ đồng ý.
-
Thiếu tướng Trần Tử Bình
