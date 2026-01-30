1. Vị đại tướng nào được gọi là "thiên tài quân sự”, “dũng tướng”, “tướng trận"?
Lê Trọng Tấn
- Nguyễn Chí Thanh0%
- Hoàng Văn Thái0%Chính xác
Theo thông tin trên Báo Nhân Dân, Đại tướng Lê Trọng Tấn tên thật là Lê Trọng Tố, sinh năm 1914, tại làng quê nghèo Yên Nghĩa, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Đông (cũ) trong một gia đình nông dân yêu nước.
Tên tuổi Đại tướng Lê Trọng Tấn trở nên thân thuộc với cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Người ta gọi ông là “thiên tài quân sự”, “dũng tướng”, “tướng trận” bởi ông luôn có mặt ở những chiến trường khốc liệt nhất.
Đặc biệt hơn, Đại tướng Lê Trọng Tấn còn là người trực tiếp chỉ huy hai binh đoàn cơ động, hai cánh quân đều từ hướng Đông đánh vào trung tâm đầu não của địch ở Điện Biên Phủ (1954) và dinh Độc Lập (1975), góp phần quyết định thắng lợi cuối cùng của hai cuộc kháng chiến.
2. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận xét như thế nào về Đại tướng Lê Trọng Tấn?
Người chỉ huy kiên cường, lỗi lạc, người bạn chiến đấu chí thiết
- Đây là một trong những vị tướng giỏi nhất Việt Nam0%
- Cả hai phương án trên0%Chính xác
Theo thông tin trên Báo Quân đội Nhân dân, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, tên tuổi Đại tướng Lê Trọng Tấn gắn với những chiến dịch, trận đánh đi vào lịch sử. Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nhận xét, ông là “người chỉ huy kiên cường, lỗi lạc, người bạn chiến đấu chí thiết”.
Lịch sử cũng đã ghi lại rằng, trong một lần tiếp đoàn quân sự Việt Nam, Chủ tịch Cuba Fidel Castro bắt tay Đại tướng Lê Trọng Tấn rồi hỏi mọi người xung quanh: “Đây có phải là tướng đánh hay nhất Việt Nam?”. Đại tướng Võ Nguyên Giáp trả lời: “Đúng, đây là một trong những vị tướng giỏi nhất Việt Nam".
3. Bí danh của Đại tướng Lê Trọng Tấn là gì?
Ba Long
- Long Ba0%Chính xác
Đại tướng Lê Trọng Tấn có bí danh là Ba Long. Theo thông tin trên Báo Quân đội Nhân dân, kẻ thù nghe tin tướng Ba Long chỉ huy chiến dịch nào đều sợ hãi và tê liệt sức chiến đấu, đó là uy quyền của một dũng tướng.
4. Đại tướng Lê Trọng Tấn từng bị ép đi lính cho Pháp?
Đúng
- Sai0%Chính xác
Theo thông tin trên báo Báo Quân đội Nhân dân, hồi nhỏ, Đại tướng Lê Trọng Tấn ham mê bóng đá và võ nghệ. Khi là học sinh của trường Bưởi (nay là trường Chu Văn An, ở Hà Nội), ông đã được tuyển vào Câu lạc bộ bóng đá Không quân của Pháp. Sau đó có một thời gian, ông từng phục vụ trong lực lượng lính khố đỏ do Pháp tổ chức.
Biết ông là con một nhà nho nghèo yêu nước, bị bắt ép vào lính nên Đảng và Việt Minh đã cử người giác ngộ. Đầu năm 1944, ông tự nguyện từ bỏ Câu lạc bộ bóng đá Không quân của Pháp và tham gia cách mạng.
5. Đại tướng Lê Trọng Tấn được ví như nguyên soái nào sau đây của Liên Xô (cũ)?
Nguyên soái Zhukov
- Nguyên soái Dmitry Yazov0%
- Nguyên soái Vasily Ivanovich Petrov0%Chính xác
Theo thông tin trên Báo Quân đội Nhân dân, Đại tướng Lê Trọng Tấn được mệnh danh là tướng trận, tướng tấn công và nhiều người thường ví ông như Nguyên soái Zhukov của Quân đội Liên Xô.
Các nhà khoa học quân sự và quân đội anh em kính nể ông về tài năng, đức độ. Ông đánh giá đúng tình hình, biết địch biết ta, thể hiện tài năng của người chỉ huy trận mạc trăm trận trăm thắng.
Ông là hiện thân của tinh thần "quân lệnh như sơn", thẳng thắn, nghiêm túc, bao dung, biết đánh, nhưng cũng biết dừng để bảo toàn lực lượng.
