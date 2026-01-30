Chính xác

Theo thông tin trên Báo Nhân Dân, Đại tướng Lê Trọng Tấn tên thật là Lê Trọng Tố, sinh năm 1914, tại làng quê nghèo Yên Nghĩa, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Đông (cũ) trong một gia đình nông dân yêu nước.

Tên tuổi Đại tướng Lê Trọng Tấn trở nên thân thuộc với cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Người ta gọi ông là “thiên tài quân sự”, “dũng tướng”, “tướng trận” bởi ông luôn có mặt ở những chiến trường khốc liệt nhất.

Đặc biệt hơn, Đại tướng Lê Trọng Tấn còn là người trực tiếp chỉ huy hai binh đoàn cơ động, hai cánh quân đều từ hướng Đông đánh vào trung tâm đầu não của địch ở Điện Biên Phủ (1954) và dinh Độc Lập (1975), góp phần quyết định thắng lợi cuối cùng của hai cuộc kháng chiến.