Đại tướng Lê Đức Anh tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; trực tiếp chỉ huy chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Sau này, ông trở thành Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo thông tin trên báo Nhân Dân, đồng chí Lê Đức Anh (1920-2019), quê xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Năm 1937, khi mới 17 tuổi, đồng chí tham gia phong trào dân chủ ở Phú Vang và đến tháng 5/1938 được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.

Giai đoạn 1939-1944, đồng chí hoạt động trong các hội Ái hữu tại Hội An, Đà Lạt, Lộc Ninh, Thủ Dầu Một; tham gia xây dựng phong trào công nhân tại nhiều đồn điền cao su, góp phần phát triển cơ sở cách mạng. Tháng 8/1945, đồng chí trực tiếp chỉ huy khởi nghĩa giành chính quyền tại các đồn điền cao su và hai huyện Hớn Quản, Bù Đốp (Bình Phước).

Từ năm 1948 đến 1954, đồng chí giữ nhiều cương vị quan trọng trong quân đội như Tham mưu trưởng Khu 7, Khu 8, Quân khu Sài Gòn - Chợ Lớn, Tham mưu phó Bộ Tư lệnh Nam Bộ. Sau Hiệp định Genève, đồng chí tập kết ra Bắc, lần lượt đảm nhiệm các chức vụ tại Bộ Tổng Tham mưu và giữ cương vị Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Từ năm 1964, đồng chí trở lại chiến trường miền Nam, giữ nhiều trọng trách chỉ huy. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, đồng chí là Phó Tư lệnh chiến dịch, Tư lệnh cánh quân Tây Nam, góp phần quan trọng vào thắng lợi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau đó, đồng chí trực tiếp chỉ huy chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia; năm 1981 được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia.