Ông Lê Hiến Mai (1918-1992) tham gia cách mạng năm 1939, nhập ngũ năm 1945.

Ngày 28/5/1948, tại Định Hóa, Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì lễ phong hàm cấp tướng đầu tiên của Việt Nam. Trong số những vị tướng năm đó, có một người mới 30 tuổi đã được nhận hàm thiếu tướng là ông Lê Hiến Mai.

Ông Lê Hiến Mai là vị tướng trẻ nhất trong đợt phong quân hàm đầu tiên (1948), cũng là người được phong tướng trẻ nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện nay.