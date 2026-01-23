1. Ai là người được phong tướng trẻ nhất trong lịch sử Quân đội Nhân dân Việt Nam?
Võ Nguyên Giáp
Ông Lê Hiến Mai (1918-1992) tham gia cách mạng năm 1939, nhập ngũ năm 1945.
Ngày 28/5/1948, tại Định Hóa, Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì lễ phong hàm cấp tướng đầu tiên của Việt Nam. Trong số những vị tướng năm đó, có một người mới 30 tuổi đã được nhận hàm thiếu tướng là ông Lê Hiến Mai.
Ông Lê Hiến Mai là vị tướng trẻ nhất trong đợt phong quân hàm đầu tiên (1948), cũng là người được phong tướng trẻ nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện nay.
2. Tên thật của tướng Lê Hiến Mai là gì?
Nguyễn Văn Phường
Theo thông tin trên Báo Quân đội Nhân dân, trung tướng Lê Hiến Mai tên thật là Nguyễn Văn Phường. Ông quê ở xã Trạch Mĩ Lộc, huyện Phúc Thọ (cũ), Thành phố Hà Nội. Báo Nông nghiệp & Môi trường viết, trong sự nghiệp cách mạng, có thời gian công tác, ông dùng bí danh khác là Dương Quốc Chính.
3. Biệt danh của ông Lê Hiến Mai trước khi được Bác Hồ đặt tên là gì?
Mái Hiên
Theo thông tin trên báo Báo Quân đội Nhân dân, ngày 28/5/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì lễ phong hàm cấp tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong đợt phong hàm lịch sử này có các đồng chí: Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Bình, Trần Tử Bình, Văn Tiến Dũng, Hoàng Sâm… và Nguyễn Văn Phường.
Khi đó, ông Nguyễn Văn Phường thường được đồng đội gọi bằng biệt danh “Mái Hiên”. Thấy cái tên lạ, sau buổi lễ, Bác Hồ đã gọi ông đến gặp và đặt lại tên theo cách nói đảo ngược của “Mái Hiên” thành “Hiến Mai”.
4. Mọi người vẫn gọi đùa tướng Lê Hiến Mai là “mái hiên” vì lý do gì?
Vì xuất thân
Theo thông tin trên Báo Dân Việt, đến trước khi nhắm mắt xuôi tay, vị tướng vẫn dặn gia đình rằng cuộc đời ông, quý nhất là cái tên Lê Hiến Mai do Bác Hồ đặt cho.
Năm đó, sau đợt phong tướng đầu tiên, mọi người vẫn gọi đùa ông là “mái hiên” vì hàm răng hô.
Biết chuyện này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gọi đồng chí “mái hiên” đến và đặt cho cái tên Hiến Mai. Vì quá thích cái tên này mà vị tướng quyết định giữ nó đến tận cuối đời.
5. Ông là Chính ủy Binh chủng Pháo binh đầu tiên?
Đúng
Theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, ông Lê Hiến Mai là Chính ủy Binh chủng Pháo binh đầu tiên.
Ông tham gia cách mạng từ năm 1940, từng bị thực dân Pháp bắt giam, sau đó vượt ngục và giữ nhiều cương vị chính trị, quân sự quan trọng trong Cứu quốc quân, Mặt trận Tây Tiến, các quân khu và Bộ Tư lệnh Nam Bộ.
Trong kháng chiến và xây dựng quân đội, ông lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Chính ủy Quân khu 2, Chính ủy Mặt trận Tây Tiến, Tư lệnh và Bí thư Quân khu ủy Phân liên khu miền Tây Nam Bộ, Chính ủy - Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Pháo binh.
Từ những năm 1960, ông giữ nhiều chức vụ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội như Bộ trưởng Bộ Thủy lợi và Điện lực, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Chính ủy Quân khu 4, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (sau là Bộ Thương binh và Xã hội).
Sau năm 1975, ông là Bộ trưởng Bộ Thương binh và Xã hội, Chủ nhiệm Ủy ban Điều tra tội ác chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam, và Chủ nhiệm Ủy ban Y tế - Xã hội của Quốc hội.
