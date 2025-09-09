Nếu như nhiều cải tiến mang tính “cách mạng” được cho là sẽ dành cho mẫu iPhone màn hình gập dự kiến ra mắt vào năm 2026, thì năm nay, iPhone 17 vẫn sẽ mang đến những nâng cấp rất đáng chú ý. Apple sẽ giới thiệu chiếc iPhone mỏng nhất từ trước tới nay, đồng thời cũng là chiếc iPhone có pin lớn nhất từ trước tới nay.

Concept iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Technizo Concept

Đáng chú ý, dòng “Plus” sẽ biến mất và được thay thế bởi một phiên bản siêu mỏng mới mang tên iPhone 17 Air. Trong khi đó, mẫu cao cấp nhất – iPhone 17 Pro Max – sẽ trở thành chiếc iPhone đầu tiên sở hữu viên pin 5.000mAh.

Không chỉ vậy, người dùng còn có thể chờ đợi nhiều thay đổi khác: loạt màu sắc mới, màn hình LTPO với tần số quét 120Hz ngay cả ở các phiên bản rẻ nhất, nâng cấp MagSafe lên 50W, camera trước 24MP cho ảnh selfie sắc nét hơn, vi xử lý A19/A19 Pro mạnh mẽ, thêm RAM ở các bản Pro để hỗ trợ Apple Intelligence, cùng hệ điều hành iOS 26 với nhiều cải tiến phần mềm.

iPhone 17 Air: chiếc iPhone siêu mỏng đầu tiên

iPhone 17 Air được dự đoán sẽ là chiếc iPhone mỏng nhất trong lịch sử. Nhiều nguồn tin cho biết máy chỉ dày 6,25mm, còn phần mỏng nhất thậm chí chỉ 5,5mm. Đây sẽ là mẫu thay thế cho dòng Plus vốn kém nổi bật trong những năm qua.

Mẫu iPhone 17 Air. Ảnh: Technizo Concept

Tuy nhiên, sự mỏng nhẹ đồng nghĩa với dung lượng pin bị cắt giảm. Theo nguồn tin yeux1122, iPhone 17 Air chỉ có viên pin 2.800mAh, thấp hơn hơn 20% so với bất kỳ mẫu iPhone 16 nào.

Về cấu hình, iPhone 17 Air dự kiến có một camera sau 48MP duy nhất, camera trước nâng cấp lên 24MP, khung viền làm từ hợp kim titan-nhôm nhằm hạn chế tình trạng cong vênh. Đặc biệt, máy sẽ không có khe SIM vật lý, chỉ hỗ trợ eSIM – một bước tiến được Apple thúc đẩy mạnh mẽ trong vài năm gần đây.

Video concept iPhone 17 Air siêu mỏng. (Nguồn: Technizo Concept)

Một điểm đáng chú ý khác là cụm camera sau sẽ nằm trên một thanh ngang (camera bar) kéo dài toàn bộ bề ngang máy, thay vì cụm hình vuông như trước.

Giá bán dự kiến của iPhone 17 Air sẽ ngang bằng hoặc cao hơn iPhone 16 Plus, khoảng 899 – 1.099 USD.

Bảng màu mới đa dạng hơn

Theo các tài liệu rò rỉ, Apple sẽ sử dụng mã màu Pantone chính thức cho từng dòng iPhone 17.

iPhone 17 thường: Đen, Trắng, Xám thép, Xanh lá, Tím, Xanh nhạt.

iPhone 17 Air: Đen, Trắng sáng hơn, Xanh nhạt, Vàng nhạt Gardenia.

iPhone 17 Pro/17 Pro Max: Đen, Trắng, Xám (titan tự nhiên), Xanh đậm, Cam Papaya.

Các màu dự kiến mẫu iPhone 17 Pro. Ảnh: Appleinsider

Đây sẽ là dòng iPhone có bảng màu đa dạng nhất, với từng phiên bản được “cá nhân hóa” màu sắc riêng.

Camera: bước tiến lớn ở cả trước và sau

Apple dự kiến nâng cấp mạnh cho camera ở tất cả các mẫu iPhone 17.

Camera trước 24MP: Lần đầu tiên gấp đôi độ phân giải so với iPhone 16, hỗ trợ zoom 2x mà vẫn giữ chi tiết rõ nét.

Mẫu iPhone 17 Pro Max với camera bar mới. Ảnh: X

iPhone 17 Pro: Trang bị camera tele 48MP với zoom quang học 3,5x, đồng thời hỗ trợ “crop zoom” để đạt zoom 8x ở độ phân giải 12MP.

Khẩu độ cơ học: Một số mẫu iPhone 17 có thể có khẩu độ điều chỉnh được – công nghệ từng xuất hiện trên một số smartphone Android cao cấp.

Camera bar mới: iPhone 17 Air, 17 Pro và 17 Pro Max đều sử dụng thiết kế thanh camera ngang kéo dài toàn bộ mặt sau.

Tính năng quay phim: Apple được cho là tập trung nhiều hơn vào video, muốn biến iPhone thành công cụ chính của các vlogger và nhà sáng tạo nội dung.

Pin, màn hình và sạc

Pin lớn nhất lịch sử: iPhone 17 Pro Max với 5.000 mAh, tăng 8% so với iPhone 16 Pro Max.

LTPO 120Hz: Lần đầu tiên, các mẫu iPhone không phải Pro cũng được trang bị màn hình LTPO, hỗ trợ 120Hz.

MagSafe 50W: Chuẩn Qi 2.2 mới giúp tốc độ sạc không dây tăng gấp đôi so với iPhone 16.

Tản nhiệt tốt hơn: Các bản Pro có thêm tấm tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) để phân tán nhiệt hiệu quả hơn.

Ngoài ra, Apple còn hợp tác với Corning để phát triển loại kính chống lóa và chống trầy xước mới, có thể xuất hiện trên iPhone 17 Pro.

Bộ xử lý và hiệu năng

A19/A19 Pro: iPhone 17 tiêu chuẩn dùng A19, còn Pro/Pro Max dùng A19 Pro mạnh hơn.

RAM 12GB: Các bản Pro được nâng RAM lên 12GB, hỗ trợ tốt hơn cho trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence.

Kết nối: Vẫn dùng modem Qualcomm cho 5G, nhưng tích hợp chip Wi-Fi/Bluetooth do Apple tự phát triển. Antenna 5G trên bản Pro được đưa lên thanh camera, giúp giảm nhiễu, tăng tốc độ mmWave.

iOS 26: phần mềm mới đi kèm.

Video mẫu iPhone 17 Pro Max (Nguồn: Asher Dipprey)

Hệ điều hành iOS 26 mang ngôn ngữ thiết kế mới gọi là Liquid Glass, tạo hiệu ứng trong suốt và chiều sâu trên toàn bộ giao diện.

Các ứng dụng cũng được nâng cấp: Phone: Thêm tính năng Call Screening và Hold Assist; Messages: Cho phép tạo bình chọn trong nhóm chat; Maps: Ứng dụng AI để cá nhân hóa chỉ đường.

Một số tính năng đặc biệt sẽ chỉ có trên iPhone 17, hứa hẹn được Apple công bố tại sự kiện.

Ngày ra mắt và giá bán

Sự kiện công bố: 9/9/2025 (10/9 - giờ Việt Nam).



Đặt trước: 12/9/2025.



Bán ra: 19/9/2025.

Về giá bán, iPhone 17 có thể giữ mức giá tương đương iPhone 16, nhưng sự xuất hiện của iPhone 17 Air khiến chiến lược định giá thay đổi.

Theo TrendForce, bảng giá dự kiến như sau:

iPhone 17: 799 USD (6,27 inch, A19, 8GB RAM).

iPhone 17 Air: 1.099 USD (6,65 inch, A19, 8GB RAM).

iPhone 17 Pro: 1.199 USD (6,27 inch, A19 Pro, 12GB RAM).

iPhone 17 Pro Max: 1.299 USD (6,86 inch, A19 Pro, 12GB RAM).

Trong khi đó, iPhone 16e vẫn sẽ duy trì ở mức 599 USD cho đến ít nhất mùa xuân 2026, khi có thể được thay thế bằng iPhone 17e.

iPhone 17 không phải là bước nhảy vọt đột phá như iPhone màn hình gập sắp tới, nhưng đây vẫn là bản nâng cấp toàn diện, từ thiết kế, pin, camera, hiệu năng cho đến sạc nhanh.

Apple đang tìm cách mở rộng sự khác biệt giữa các phiên bản, đồng thời làm mới dòng sản phẩm với iPhone 17 Air siêu mỏng. Với mức giá cao hơn, Air có thể trở thành lựa chọn phong cách thay thế cho dòng Plus đã “hụt hơi”.

Trong bối cảnh thị trường smartphone cao cấp cạnh tranh khốc liệt, iPhone 17 hứa hẹn sẽ giúp Apple củng cố vị thế dẫn đầu, nhất là khi iPhone 17 Pro Max nay có thời lượng pin vượt trội, còn dòng thường cũng được nâng cấp đáng kể về màn hình và camera.

