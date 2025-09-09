Trong bộ bốn iPhone 17, sản phẩm được chờ đợi nhất là iPhone 17 Air – một trong những iPhone mỏng và nhẹ nhất. Có tin đồn iPhone 17 Air dùng màn hình OLED 6.6 inch và dày 5,5mm, mỏng hơn 2,3mm so với iPhone 16. Để có được kiểu dáng thanh mảnh như vậy, thiết bị có thể thay đổi thiết kế và hy sinh một số tính năng.

Thư mời sự kiện Awe dropping của Apple. Ảnh: Forbes

Ngoài iPhone 17, Apple có thể giới thiệu ít nhất hai mẫu Apple Watch mới và tai nghe không dây AirPods Pro 3. Tất cả đều được kỳ vọng tích hợp tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) ở mức độ nào đó.

Làm thế nào để xem trực tuyến sự kiện ra mắt iPhone 17? Dưới đây là ba cách phổ biến nhất.

Kênh Apple YouTube

Kênh YouTube của Apple đã “ghim” video “Apple Event – September 9” và đếm ngược giờ phát hành. Bạn có thể theo dõi sự kiện iPhone 17 tại đường liên kết https://www.youtube.com/watch?v=H3KnMyojEQU.

Sự kiện diễn ra lúc 0h ngày 10/9 (giờ Việt Nam). Khán giả có thể bấm vào “Thông báo cho tôi” để Apple gửi lời nhắc nhở trước khi chương trình diễn ra.

Website sự kiện của Apple

Bạn cũng có tùy chọn xem trang web dành riêng cho các sự kiện của Apple tại https://www.apple.com/vn/apple-events/.

Khi truy cập, bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng của sự kiện Awe Dropping với logo “táo cắn dở” ở trạng thái chuyển động màu sắc không ngừng. Ý nghĩa của điều này sẽ được tiết lộ trong chương trình.

Ngoài ra, trên website, bạn có thể bấm chọn Thêm sự kiện vào lịch.

Bên dưới là nhiều sự kiện từng được Apple tổ chức. Bạn có thể bấm vào để xem lại.

Ứng dụng Apple TV

Mở ứng dụng Apple TV trên iPhone, iPad hoặc máy tính Mac để xem trực tiếp sự kiện. Nó sẽ hiển thị sát giờ tổ chức.