Các tin đồn mới nhất về dòng iPhone 17 không chỉ hé lộ những thay đổi về màn hình, mà còn cung cấp nhiều thông tin thú vị về dung lượng pin, thiết kế và các phụ kiện đi kèm.

Theo một nguồn rò rỉ uy tín, iPhone 17 Pro Max sẽ sở hữu viên pin lớn nhất từ trước đến nay, trong khi các mẫu Pro sẽ chuyển sang sử dụng khung nhôm.

Dung lượng pin và khay SIM trên iPhone 17

Thông tin về dung lượng pin của các mẫu iPhone 17 đã bị rò rỉ từ một cơ sở dữ liệu của Trung Quốc, cho thấy những con số ấn tượng.

Theo đó, iPhone 17 dùng viên pin 3.692 mAh, iPhone 17 Air pin 3.149 mAh, iPhone 17 Pro pin 4.252 mAh và iPhone 17 Pro Max pin 5.088 mAh.

Đáng chú ý, iPhone 17 Pro Max được kỳ vọng là chiếc iPhone đầu tiên có pin vượt mốc 5.000 mAh, hứa hẹn mang lại thời lượng sử dụng dài nhất từ trước đến nay.

Một tin đồn trước đây cho rằng iPhone 17 Air sẽ không có khay SIM, nhưng rò rỉ về pin lại đề cập đến một biến thể của iPhone 17 Air có khay SIM vật lý, cho thấy mẫu máy này có thể sẽ được bán ở nhiều thị trường hơn, bao gồm cả Trung Quốc.

Thiết kế mới khiến iPhone 17 Pro Max dày hơn

Một phần diện tích mặt lưng iPhone 17 Pro và 17 Pro Max làm từ kính. Ảnh: MacRumors

Theo các tin đồn, iPhone 17 Pro Max sẽ dày hơn so với thế hệ tiền nhiệm, ở mức 8.725mm so với 8.25mm của iPhone 16 Pro Max. Phần không gian tăng thêm này có thể dành cho viên pin lớn hơn và các tính năng camera mới.

Bên cạnh đó, bộ đôi iPhone 17 Pro và Pro Max được cho là sẽ chuyển từ khung titan sang khung nhôm. Thiết kế mới sẽ có một phần cắt bằng kính nằm ở hai phần ba dưới của thiết bị để hỗ trợ sạc không dây.

Kết hợp giữa nhôm và kính, trọng lượng của hai mẫu iPhone 17 mới này có thể tương đương hoặc nhẹ hơn iPhone 16.

Phụ kiện iPhone 17 và các sản phẩm khác

Một số hình ảnh về ốp lưng iPhone 17 bị rò rỉ cho thấy có một chỗ để gắn dây đeo. Một hình ảnh khác cho thấy một chiếc dây đeo chéo màu cam sáng, có lõi kim loại dẻo và các điểm gắn từ tính, gợi ý Apple đang quan tâm đến việc tích hợp phụ kiện này.

Phụ kiện dây đeo iPhone 17. Ảnh: SonnyDickson

Các tin đồn trước đó chỉ ra “táo khuyết” chuẩn bị trình làng loạt phụ kiện mới cho iPhone 17 bao gồm ốp lưng vải, dây đeo (crossbody strap), ốp lưng pin dự phòng cho iPhone 17 Air.

Ngoài các tin rò rỉ về iPhone 17, còn có thông tin liên quan đến các sản phẩm dự kiến xuất hiện trong sự kiện Awe Dropping đêm nay.

Đó là hai phiên bản tai nghe không dây AirPods Pro 3: bản tiêu chuẩn và bản cao cấp hơn với camera hồng ngoại để điều khiển bằng cử chỉ.

Các tin đồn mới nhất cũng xác nhận Apple sẽ giới thiệu các mẫu Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 và Apple Watch Ultra 3, tất cả đều sử dụng chip S11 có cùng kiến trúc với chip S10 hiện tại.

(Tổng hợp)