Kết quả này cho thấy sự chuyển mình đáng chú ý của tập đoàn hơn 100 năm tuổi - từ hình ảnh quen thuộc trong ngành thực phẩm sang doanh nghiệp sở hữu nền tảng khoa học - công nghệ với phạm vi ảnh hưởng toàn cầu.

Giá trị thương hiệu của Ajinomoto tăng trưởng vượt bậc từ 2020-2026.

Không chỉ là thương hiệu thực phẩm

Theo Interbrand Nhật Bản, trong bối cảnh kinh tế biến động và cạnh tranh ngày càng khốc liệt, thương hiệu không chỉ phản ánh độ nhận diện mà còn thể hiện năng lực tạo ra giá trị dài hạn cho xã hội.

Tập đoàn Ajinomoto đang theo đuổi chiến lược phát triển dựa trên Hoạt động tạo lập giá trị chung ASV (The Ajinomoto Group Creating Shared Value) - mô hình kết hợp giữa tăng trưởng kinh doanh và giải quyết các vấn đề xã hội. Đây cũng là định hướng xuyên suốt được Tập đoàn đặt làm trọng tâm trong hoạt động quản trị toàn cầu.

Ông Shigeo Nakamura - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Ajinomoto

Theo ông Shigeo Nakamura - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Ajinomoto, doanh nghiệp hướng tới đóng góp cho sức khỏe và hạnh phúc cho toàn thể nhân loại, cho xã hội và cho hành tinh với nền tảng “Khoa học về Axit amin” (“AminoScience”)”.

“Vũ khí” phía sau bước nhảy vọt

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong chiến lược của Ajinomoto là việc đầu tư mạnh vào khoa học công nghệ. Từ nền tảng nghiên cứu axit amin hơn 100 năm qua, Tập đoàn đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành công nghệ cao.

Sản phẩm tiêu biểu là Ajinomoto Build-up Film (ABF) - vật liệu cách điện, cách nhiệt được sử dụng trong cấu trúc vi mạch của các bộ vi xử lý hiện đại. Loại vật liệu này giúp đảm bảo khả năng truyền dẫn tín hiệu ổn định trong các dòng chip hiệu năng cao, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của AI và ngành bán dẫn.

ABF là vật liệu quan trọng trong các dòng chip hiệu năng cao.

Việc hiện diện trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu giúp Ajinomoto mở rộng hình ảnh thương hiệu vượt ra ngoài lĩnh vực thực phẩm truyền thống.

Dấu ấn tại Việt Nam

Tại Việt Nam, Ajinomoto là một trong những doanh nghiệp FDI Nhật Bản có mặt từ rất sớm, bắt đầu hoạt động từ năm 1991. Sau hơn 35 năm, doanh nghiệp không chỉ phát triển mảng gia vị và thực phẩm mà còn đẩy mạnh nhiều sáng kiến cộng đồng về dinh dưỡng và sức khỏe.

Trong đó, Dự án Bữa ăn học đường phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế hiện đang được triển khai tại hơn 4.400 trường tiểu học bán trú cả nước, mang lại lợi ích cho hơn 2,5 triệu học sinh mỗi năm thông qua Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng, hoạt động giáo dục dinh dưỡng “3 phút thay đổi nhận thức”…

Học sinh được tìm hiểu về thực phẩm qua hoạt động giáo dục dinh dưỡng “3 phút thay đổi nhận thức” trước giờ ăn trưa

Song song đó, Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em cũng được triển khai trên toàn quốc nhằm hỗ trợ chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.

Gần đây, Ajinomoto Việt Nam tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực dinh dưỡng y học với sản phẩm Thực phẩm dinh dưỡng y học KetoVie® 4:1 - Hương Vani dành cho người bệnh động kinh kháng thuốc dưới sự giám sát của nhân viên y tế, đồng thời phối hợp xây dựng bộ thực đơn keto và tổ chức các lớp hướng dẫn nấu thực đơn keto miễn phí cho bệnh nhân và người nhà.

Thực đơn keto trong một ngày dành cho bệnh nhi động kinh kháng thuốc

Giá trị thương hiệu đến từ khả năng tạo giá trị xã hội

Trong nhiều năm, Ajinomoto từng được nhớ đến chủ yếu với các sản phẩm gia vị. Tuy nhiên, sự tăng trưởng mạnh về giá trị thương hiệu cho thấy doanh nghiệp đang được nhìn nhận ở một vị thế rộng hơn: một tập đoàn khoa học - sức khỏe - công nghệ với khả năng tạo tác động xã hội dài hạn.

Khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến dinh dưỡng, sức khỏe và phát triển bền vững, những doanh nghiệp có khả năng kết nối giữa công nghệ, khoa học và nhu cầu xã hội sẽ có nhiều lợi thế hơn trong cuộc đua thương hiệu toàn cầu.

Bích Trâm