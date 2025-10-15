Sơn Dulux Ambiance AirFresh được Dulux ra mắt vào tháng 10

Sở hữu công nghệ Pure Air vượt trội, Dulux Ambiance AirFresh là giải pháp hiệu quả để mang đến một không gian sống trong lành, đẳng cấp và tinh tế cho các gia chủ.

Theo công bố từ hãng, hoạt chất đặc biệt trong Dulux Ambiance AirFresh chứa công nghệ Pure Air có khả năng hấp thụ formaldehyde từ không khí, liên tục hoạt động trên màng sơn và phân giải để chuyển hóa formaldehyde thành hơi nước và các phân tử vô hại (hiệu quả thanh lọc formaldehyde được thương hiệu kiểm nghiệm trong điều kiện phòng thí nghiệm tiêu chuẩn). Nhờ đó, không khí luôn được làm mới, tạo không gian trong lành hơn, góp phần bảo vệ sức khỏe cho gia đình.

Dulux Ambiance AirFresh ứng dụng công nghệ Pure Air vượt trội

Bên cạnh khả năng bảo vệ vượt trội, Dulux Ambiance AirFresh còn mang đến lớp phủ hoàn hảo, nâng tầm cho không gian sống nhờ công nghệ HD Colour Technology giúp bảo vệ các hạt màu, giữ màu sơn chân thật, sắc nét, lâu phai và màng sơn siêu láng min. Ngoài ra, sản phẩm tiếp tục kế thừa các tính năng ưu việt của dòng sơn nội thất siêu cao cấp Dulux Ambiance như lau chùi vượt trội, kháng khuẩn, kháng nấm mốc, che phủ hiệu quả các vết nứt nhỏ, giúp giữ gìn vẻ đẹp sang trọng cho ngôi nhà.

Dulux Ambiance AirFresh cũng là dòng sơn đạt chứng nhận từ Hội đồng Công trình Xanh Singapore (SGBC) - chứng chỉ xanh dành riêng cho các sản phẩm và dịch vụ ngành xây dựng với tiêu chuẩn khắt khe, mang đến sự đảm bảo về chất lượng cho người tiêu dùng.

Bà Nguyễn My Lan - Giám đốc Kinh doanh đơn vị Sơn trang trí khu vực Đông Nam Á, AkzoNobel cho biết: “Khách hàng ngày nay không chỉ mong muốn một lớp sơn bền màu, sắc nét, mà còn nhiều hơn thế. Đó chính là một không gian sống trong lành và có lợi hơn cho sức khỏe. Với Dulux Ambiance AirFresh, chúng tôi tin rằng đây không chỉ là một sản phẩm sơn phủ mà còn là một giải pháp giúp nâng cao chất lượng sống”.

Bà Nguyễn My Lan chia sẻ tại buổi ra mắt Dulux Ambiance AirFresh

Sản phẩm mới không chỉ thể hiện cam kết mạnh mẽ của AkzoNobel đối với phát triển bền vững mà còn là minh chứng cho việc doanh nghiệp luôn nỗ lực ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất để góp phần mang lại không gian sống trong lành và an toàn hơn cho cộng đồng.

(Nguồn: AkzoNobel)