Carlos Alcaraz thể hiện bản lĩnh xuất sắc khi đánh bại Alex Michelsen sau hai set với tỷ số 7-6, 6-3, qua đó giành quyền vào vòng ba Paris Masters 2026 sau 102 phút thi đấu.

Video highlights Carlos Alcaraz 2-0 Alex Michelsen

Bước vào trận đấu tại Paris Masters, Carlos Alcaraz được đánh giá cao hơn nhưng phải đối mặt với thử thách không nhỏ mang tên Alex Michelsen. Trước đó một tháng, tay vợt Tây Ban Nha từng cần tới ba set mới vượt qua đối thủ người Mỹ tại Tokyo.

Set mở màn diễn ra căng thẳng khi Alcaraz giành break ở game thứ năm, nhưng Michelsen lập tức đáp trả bằng màn bẻ game ngay sau đó.

Hai tay vợt duy trì thế trận giằng co, buộc set đấu phải bước vào loạt tie-break quyết định.

Alcaraz đang duy trì phong độ cao - Ảnh: ATP Tour

Tại đây, Michelsen bất ngờ vượt lên dẫn 4-1, tưởng chừng nắm chắc chiến thắng. Tuy nhiên, Alcaraz chứng minh bản lĩnh đáng kinh ngạc khi thắng liên tiếp sáu điểm, trong đó có hai mini-break, để ngược dòng thắng 7-4.

Sang set hai, Michelsen tiếp tục gây khó khăn cho đối thủ. Tay vợt Mỹ suýt giành break ở game thứ bảy nhưng không tận dụng thành công.

Ngay game tiếp theo, Alcaraz trừng phạt đối thủ bằng pha bẻ game quan trọng, trước khi bảo vệ thành công lượt giao bóng để thắng 6-3.

Chung cuộc, Alcaraz đánh bại Michelsen 2-0 (7-6, 6-3) sau 1 giờ 42 phút, tiếp tục hành trình chinh phục Paris Masters.

Ở vòng ba, "Tiểu Nadal" sẽ đối đầu Matteo Berrettini, tay vợt người Italia sở hữu những cú giao bóng đầy uy lực.