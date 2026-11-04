Alexander Zverev bất ngờ nhận thất bại trước Lorenzo Musetti sau hai set tại Paris Masters 2026, khiến ngày ra mắt trên cương vị tay vợt số một thế giới trở thành kỷ niệm đáng quên.

Video highlights Alexander Zverev 0-2 Lorenzo Musetti:

Bước vào trận đấu tại Paris Masters 2026, Zverev được đánh giá vượt trội khi vừa chính thức vươn lên ngôi số một ATP, trở thành tay vợt thứ 30 trong lịch sử đạt được cột mốc này.

Tuy nhiên, Lorenzo Musetti đã tạo nên bất ngờ lớn bằng màn trình diễn đầy bản lĩnh. Set mở màn diễn ra giằng co khi hai tay vợt liên tục bảo vệ game giao bóng, buộc cuộc đối đầu phải bước vào loạt tie-break.

Lorenzo Musetti loại tân số 1 ATP Zverev - Ảnh: RPM

Zverev tưởng chừng nắm chắc chiến thắng khi dẫn 5-2, nhưng Musetti bất ngờ bùng nổ, ghi liên tiếp năm điểm để thắng ngược 7-5, khép lại set đầu với tỷ số 7-6.

Sang set hai, tay vợt Italia tiếp tục duy trì sự hưng phấn, liên tục gây sức ép bằng những cú đánh uy lực. Trong khi đó, Zverev mắc nhiều sai lầm và không thể tìm lại thế trận.

Musetti thắng áp đảo 6-2, qua đó hoàn tất chiến thắng 2-0 trước tân số một thế giới.

Đây là lần thứ hai Musetti đánh bại tay vợt đứng đầu ATP trong sự nghiệp. Ngôi sao 24 tuổi cũng nâng thành tích lên tám chiến thắng trong chín trận gần nhất.

Ở vòng ba, Musetti sẽ chạm trán Luca Van Assche, người vừa loại tay vợt Mỹ gốc Việt Learner Tien với tỷ số 7-6, 6-4.