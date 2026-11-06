Carlos Alcaraz bất ngờ giành quyền vào tứ kết Paris Masters 2026 mà không cần thi đấu, sau khi đối thủ Matteo Berrettini buộc phải rút lui vì chấn thương cánh tay.

Carlos Alcaraz đón nhận tin vui tại Paris Masters 2026 khi nghiễm nhiên giành vé vào vòng tám tay vợt mạnh nhất, dù chưa phải bước vào cuộc đối đầu với Matteo Berrettini ở vòng ba.

Theo thông báo từ ban tổ chức, tay vợt người Italia quyết định rút lui vì chấn thương cánh tay. Berrettini cho biết anh đã chịu đựng những cơn đau kéo dài nhiều ngày và không đủ thể lực để tiếp tục thi đấu.

Alcaraz không mất giọt mồ hôi nào vẫn có vé vào tứ kết Paris Masters 2026 - Ảnh: ATP

Ngôi sao Italia dự kiến tiến hành kiểm tra y tế nhằm xác định chính xác mức độ chấn thương cũng như thời gian hồi phục.

Trước đó, Berrettini thể hiện phong độ khá ấn tượng khi đánh bại Ugo Humbert sau hai set với tỷ số 7-6, 7-5.

Trong khi đó, Alcaraz cũng trải qua trận đấu không dễ dàng trước Alex Michelsen. "Tiểu Nadal" phải ngược dòng ở loạt tie-break set đầu, trước khi giành chiến thắng chung cuộc 7-6, 6-3.

Việc Berrettini bỏ cuộc giúp Alcaraz tiết kiệm đáng kể thể lực trong giai đoạn quyết định của giải ATP Masters 1000.

Ở tứ kết, 'Tiểu Nadal" sẽ chạm trán Taylor Fritz - người đã loại Arthur Fils, để tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu Paris Masters 2026.