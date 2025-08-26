Highlights Alcaraz 3-0 Reilly Opelka:

Ngay từ những pha bóng đầu tiên, Alcaraz cho thấy sự áp đảo với lối chơi tốc độ và khả năng tận dụng triệt để các cơ hội ghi điểm.

Tay vợt số 2 thế giới hoàn toàn làm chủ thế trận, giành chiến thắng trắng ở tất cả các game cầm giao bóng, đồng thời bẻ thành công game 5 để khép lại set đấu với tỷ số 6-4.

Alcaraz ra quân thuận lợi tại US Open 2025 - Ảnh: ATP Tour

Sang set 2 và 3, Opelka vùng lên mạnh mẽ, nhiều lần gây ra khó khăn cho “Tiểu Nadal” bằng những cú giao bóng uy lực và các pha đánh trả quyết liệt.

Tuy nhiên, bản lĩnh của Alcaraz đã được thể hiện đúng lúc. Tay vợt người Tây Ban Nha kiên trì bám đuổi điểm số và bùng nổ ở giai đoạn cuối mỗi set, giành thắng lợi 7-5 ở set 2 và 6-4 ở set 3, qua đó khép lại trận đấu trong 3 set.

Chiến thắng này không chỉ giúp Alcaraz bước tiếp vào vòng 2 mà còn củng cố vị thế ứng viên nặng ký cho chức vô địch US Open năm nay.

Ở vòng đấu tới, anh sẽ chạm trán Mattia Bellucci - tay vợt trẻ người Ý, hứa hẹn tiếp tục là cơ hội để Alcaraz khẳng định sức mạnh.