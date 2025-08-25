Xem video:

Dù phải chạm trán đối thủ khó nhằn ngay từ vòng 1, Nguyễn Thùy Linh (hạng 22 thế giới) vẫn xuất sắc tạo nên bất ngờ lớn tại Giải vô địch cầu lông thế giới 2025 ở Paris, khi đánh bại cựu số 1 thế giới Ratchanok Intanon (Thái Lan, hạng 10).

Sau 45 phút thi đấu, Thùy Linh giành chiến thắng thuyết phục 2-0 (21-17, 21-18), khẳng định sự bền bỉ và bản lĩnh ở những thời điểm then chốt.

Thùy Linh gây bất ngờ lớn trên đất Pháp

Trận đấu chứng kiến nhiều pha giằng co quyết liệt, nhưng Thùy Linh luôn biết cách tăng tốc ở cuối set để kết thúc trận đấu gọn gàng. Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp cô vượt qua Ratchanok, sau chiến thắng tại giải Thái Lan Mở rộng hồi đầu năm 2024.

Ratchanok Intanon là tượng đài cầu lông Thái Lan, từng giữ ngôi số 1 thế giới vào năm 2016, vô địch thế giới 2013 khi mới 18 tuổi, cùng hàng loạt danh hiệu lớn ở châu Á và SEA Games. Vì vậy, chiến thắng của Thùy Linh mang nhiều ý nghĩa, không chỉ nâng tầm vị thế cá nhân mà còn ghi dấu ấn mạnh mẽ cho cầu lông Việt Nam.

Tiến vào vòng 2, tay vợt số 1 Việt Nam sẽ đối đầu Scotland Kirsty Gilmour (hạng 28 thế giới). Đây được đánh giá là thử thách vừa sức, mở ra cơ hội lớn để Thùy Linh lần đầu góp mặt tại vòng 3 của giải đấu danh giá này.