Danh hiệu mới cho Alcaraz

Trận thua gần nhất của Jannik Sinner trên mặt sân cứng diễn ra từ ngày 2/10/2024, ở chung kết Bắc Kinh (hệ thống ATP 500), trước Carlos Alcaraz.

Sau 26 chiến thắng liên tiếp, tay vợt người Italia – người đang sở hữu chuỗi trận thắng trên sân cứng dài thứ 5 trong lịch sử – lại gục ngã trước Alcaraz. Lần này là trận chung kết Cincinnati thuộc Masters 1000 danh giá.

Alcaraz động viên Sinner. Ảnh: Diario AS

Trận đấu được mong đợi nhất với khán giả Mỹ và người hâm mộ toàn cầu đã trở nên vô nghĩa khi số 1 thế giới kiệt quệ về thể lực.

Sinner xin chăm sóc y tế ngay khi đang thua 0-5. Không lâu sau đó, tay vợt số 1 thế giới – chủ nhân của 2 trong 3 Grand Slam từ đầu năm – buộc phải bỏ cuộc. Có lẽ anh bị bệnh.

Ngay từ đầu trận, khi mất trắng game giao bóng mở màn, có thể thấy rõ Sinner không đủ thể trạng để thi đấu.

Không có trận đấu. Không có chung kết. Sau thất bại tại chung kết Wimbledon, Alcaraz giành danh hiệu thứ 22 trong sự nghiệp, thứ 6 trong năm nay và cũng là Masters 1000 thứ 3 của mùa giải (sau Monte Carlo và Italian Open).

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt, với nhiệt độ 32 độ C và độ ẩm cao, đã ảnh hưởng nặng nề đến giải đấu ngay từ đầu.

Trước Sinner, Alexander Zverev cũng suy kiệt bởi lịch thi đấu và điều kiện thời tiết, bị Alcaraz loại ở bán kết.

Đến lượt Sinner, anh hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn là cái bóng buồn bã của chính mình. Kết quả, anh không thể góp mặt trong một chương mới của cuộc kình địch hấp dẫn bậc nhất hiện nay – khi mà Big 3 đã là dĩ vãng.

Danh hiệu thứ 6 cho Alcaraz từ đầu năm. Ảnh: ATP

Alcaraz giờ đã dẫn 9-5 trong đối đầu trực tiếp với Sinner. Dù chiến thắng, Carlitos cũng không giấu được sự tiếc nuối khi đối thủ lớn nhất không thể chơi trọn vẹn.

Chờ US Open và số thế giới

“Thông thường, tôi bắt đầu với đối thủ, nhưng hôm nay tôi sẽ bắt đầu với các bạn”, Sinner hướng về khán đài, buồn bã trong lễ trao giải.

“Từ thứ Bảy tôi đã không thấy khỏe. Tôi thực sự xin lỗi, rất xin lỗi tất cả các bạn. Tôi đã cố gắng. Nhưng mọi chuyện là vậy, và phải chấp nhận thôi”, anh gửi thông điệp xin được cảm thông.

Sinner cũng hướng về đối thủ: “Xin chúc mừng Carlos, một danh hiệu khác, chắc chắn không phải theo cách cậu mong muốn. Mặc dù những gì cậu và đội của mình đã làm là tuyệt vời. Tôi chúc cậu những điều tốt đẹp nhất tại US Open và phần còn lại của mùa giải”.

Việc Sinner bỏ cuộc và chiến thắng dễ dàng cho Alcaraz mở lại cuộc đua số 1 thế giới giữa cặp kỳ phùng địch thủ mới của quần vợt.

Sinner đang có 11.480 điểm, Alcaraz sở hữu 9.590 điểm. Tay vợt Italia sẽ phải bảo vệ 2.000 điểm ở US Open – nơi anh là đương kim vô địch – khởi tranh từ ngày 25 tới.

Nói cách khác, US Open 2025 là cuộc chiến kép giữa họ: danh hiệu Grand Slam cao quý, cùng ngôi số 1 trên bảng xếp hạng ATP.

Alcaraz cùng đội của anh bên danh hiệu mới. Ảnh: CincyTennis

Alcaraz trở thành tay vợt Tây Ban Nha thứ 3 vô địch Cincinnati, sau Carlos Moya (2002) và Rafa Nadal (2013). Anh đang có mùa giải tuyệt vời: 6 danh hiệu từ đầu năm (8 trận chung kết), trong 22 chức vô địch trong sự nghiệp.

Chàng trai 22 tuổi đang làm tất cả cho mục tiêu lần thứ 2 vô địch US Open, sau chiến thắng năm 2022 – cũng là Grand Slam đầu tiên của anh.

Sự chú ý của US Open 2025 còn đến từ nội dung đôi nam nữ: Alcaraz đánh cặp cùng Emm Raducanu xinh đẹp. Vài tuần trước, cả hai dính đến tin đồn hẹn hò nhưng không ai xác nhận.

Sinner đánh cặp với Katerina Siniakova, nhưng còn phụ thuộc vào sức khỏe. Bên cạnh đó, Novak Djokovic, Naomi Osaka, Iga Swiatek, Mirra Andreeva... cũng góp mặt.

Tiền thưởng 200.000 USD tăng lên 1 triệu euro là điểm khác biệt, được kỳ vọng tạo nên những cuộc so tài đôi nam nữ đầy sôi động.