Sau trận ra quân thua 1-3 trước Ba Lan (hạng 3 thế giới), tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rất quyết tâm trong trận gặp Đức (hạng 11 thế giới).
Đức được đánh giá cao hơn rất nhiều, từ trình độ, thể hình, thể lực, kinh nghiệm thi đấu...
Thực tế cho thấy tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dù thi đấu rất cố gắng nhưng không thể gây ra nhiều khó khăn với đội bóng đến từ châu Âu.
Đây là trận đấu mà tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp vấn đề về bước 1.
Chuyền 2 Lâm Oanh cũng không chơi tốt như trận ra quân.
Điểm sáng của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là Trần Thị Thanh Thúy. Trong trận ra quân thua 1-3 trước Ba Lan, "4T" thi đấu khá mờ nhạt, chỉ ghi 6 điểm, hiệu quả tấn công là 30.95%.
Tuy nhiên ở trận gặp Đức, Thanh Thúy có sự trở lại ngoạn mục. Dù đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thất bại 0-3 (18/25, 17/25, 21/25) nhưng Thanh Thúy lại có một trận đấu để đời. Cô ghi đến 17 điểm, trở thành tay đập có điểm số cao nhất trận. Bên phía đội tuyển nữ Đức, đội trưởng Weitzel ghi điểm nhiều nhất với 15. 
Hoàng Thị Kiều Trinh cũng đóng góp 6 điểm ở trận đấu này.
Mỗi trận đấu ở giải vô địch thế giới là một trải nghiệm tuyệt vời với các cô gái Việt Nam.
Hành trình của Thanh Thúy và các đồng đội tại giải vô địch thế giới sẽ khép lại với trận gặp Kenya, lúc 17h ngày 27/8.