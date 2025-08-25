Trần Thị Thanh Thúy có trận đấu để đời trước Đức
Trần Thị Thanh Thúy trở lại với vai trò ghi điểm chủ lực cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, ở trận thua 0-3 trước Đức, tại giải vô địch thế giới 2025.
ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu nỗ lực nhưng vẫn chịu thất bại với tỷ số 0-3 trước Đức, qua đó hết cơ hội đi tiếp ở Giải bóng vô địch thế giới 2025.
Novak Djokovic có màn ra quân thuận lợi tại US Open 2025 khi đánh bại tay vợt trẻ gốc Việt Learner Tien với tỷ số 3-0.
Cập nhật liên tục kết quả bóng chuyền giải vô địch thế giới 2025, nơi có sự góp mặt của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam.