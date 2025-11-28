Một quả đạn nặng chưa bằng cái vali du lịch lại có thể vừa làm vệ tinh trinh sát, vừa giả làm tiêm kích trên radar, vừa phát Wi-Fi chiến trường, vừa gây nhiễu toàn dải tần, rồi cuối cùng tự biến thành bom chính xác lao thẳng vào xe tăng. Đó chính xác là những gì ALTIUS-600M của Anduril Industries đang làm và Mỹ đã âm thầm bán hàng trăm chiếc cho Đài Loan (Trung Quốc) chỉ trong năm 2025.

ALTIUS-600M. Ảnh: Anduril Industries

Chỉ nặng 12kg nhưng ALTIUS-600M lại là một trong những vũ khí bay đáng sợ nhất hiện nay của Mỹ: nó có thể vừa là mắt trinh sát, vừa là mồi nhử tần số radio, vừa là bộ lặp truyền thông chiến trường, vừa là thiết bị gây nhiễu điện tử hoặc đơn giản là một quả bom tự sát chính xác. Tất cả chỉ thay đổi bằng một cái “mũi” mô-đun trong vài phút.

ALTIUS-600M là phiên bản cải tiến sâu của dòng ALTIUS do Area-I (nay thuộc Anduril Industries) phát triển và hiện đang được Lục quân, Thủy quân lục chiến và Không quân Mỹ đưa vào biên chế chính thức.

Điểm nổi bật nhất của loại đạn dược lơ lửng này nằm ở thiết kế phần mũi hoàn toàn mô-đun, cho phép người vận hành thay đổi vai trò nhiệm vụ ngay trước khi phóng mà không cần bất kỳ sửa đổi cấu trúc nào phức tạp.

Với tổng trọng lượng tối đa 12kg (trong đó đầu đạn nổ hoặc tải trọng hữu ích chiếm khoảng 3–4kg tùy cấu hình), ALTIUS-600M vẫn đạt tầm bay lên tới hơn 400km và thời gian lơ lửng trên không vượt quá 4 giờ liên tục nhờ động cơ đẩy chạy xăng thông thường.

Hệ thống cánh gấp và ống phóng hình chữ nhật đặc trưng giúp ALTIUS-600M có thể triển khai từ rất nhiều nền tảng khác nhau: máy bay không người lái lớn, trực thăng, tàu mặt nước không người lái, xe cơ giới hoặc thậm chí bắn từ mặt đất bằng ống phóng di động.

Khả năng thay đổi tải trọng ở phần mũi chính là yếu tố biến ALTIUS-600M thành một vũ khí “đa nhân cách” thực thụ.

Theo thông tin chính thức từ Anduril và các tài liệu công khai của Bộ Quốc phòng Mỹ, các mô-đun mũi hiện đã xác nhận bao gồm cảm biến quang-điện/tầm nhiệt độ phân giải cao phục vụ trinh sát ISR, mô-đun mồi nhử tần số radio để đánh lừa radar phòng không đối phương, bộ tiếp sức truyền thông băng thông rộng giúp mở rộng vùng phủ sóng liên lạc cho lực lượng mặt đất, và đặc biệt là mô-đun chiến tranh điện tử có khả năng gây nhiễu hoặc phát tín hiệu giả trên nhiều dải tần cùng lúc.

Ảnh: Topwar

Khi cần chuyển sang vai trò tấn công, người vận hành chỉ cần lắp đầu đạn nổ phá mảnh nặng 3kg là ngay lập tức có một drone kamikaze chính xác cao.

Một ưu điểm khác được các nguồn tin nhấn mạnh là khả năng hoạt động theo đàn (swarm). ALTIUS-600M được tích hợp hệ thống điều khiển phân tán và trí tuệ nhân tạo (AI) onboard cho phép hàng chục, thậm chí hàng trăm chiếc phối hợp với nhau mà không cần liên tục can thiệp từ con người.

Điều này biến ALTIUS-600M thành cơn ác mộng đối với hệ thống phòng không truyền thống khi vừa có thể gây nhiễu, vừa làm mồi nhử, vừa trinh sát và cuối cùng là đồng loạt lao vào mục tiêu.

Hiện tại, ngoài lực lượng Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc) là khách hàng nước ngoài đầu tiên chính thức tiếp nhận ALTIUS-600M với số lượng hàng trăm chiếc trong các hợp đồng được công bố năm 2024–2025.

Việc một loại vũ khí còn khá mới và mang tính “nhạy cảm công nghệ” như vậy đã được phê duyệt xuất khẩu cho thấy Lầu Năm Góc đang rất tin tưởng vào tính vượt trội của nền tảng này trong chiến tranh hiện đại.

Với trọng lượng chỉ 12kg nhưng khả năng thay đổi vai trò linh hoạt trong vài phút, tầm bay xa và khả năng hoạt động theo đàn, ALTIUS-600M đang chứng minh rằng kích thước nhỏ không đồng nghĩa với sức mạnh hạn chế.

Đây chính là ví dụ điển hình cho xu hướng vũ khí thông minh, đa năng và chi phí hiệu quả mà các quân đội lớn trên thế giới đang chạy đua phát triển.