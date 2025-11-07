UAV đánh chặn STING ‘quái vật bay’ nhỏ bé lao vút với tốc độ 315 km/h, sử dụng AI và camera nhiệt để 'săn' chính xác các Drone/UAV Shahed/Geran của Nga giữa màn đêm khói lửa chiến trường.
Trong bối cảnh cuộc chiến Drone/UAV khốc liệt tại Ukraine, một "người hùng" thầm lặng đang nổi lên: UAV đánh chặn STING do chính các nhà phát triển dân sự Ukraine sáng tạo.
Không chỉ là một chiếc UAV/Drone thông thường, STING được thiết kế như một "tên lửa sống" cơ động, chuyên săn lùng và tiêu diệt các UAV/Drone tấn công Shahed/Geran của Nga với hiệu quả đáng kinh ngạc.
Chỉ trong 4 tháng, STING đã hạ gục hơn 1.000 mục tiêu, chiếm gần nửa số Shahed bị bắn rơi trong tháng 10/2025, chứng minh sức mạnh công nghệ dân sự có thể thay đổi cục diện chiến trường.
Hãy cùng khám phá công nghệ "thông minh" và thông số "khủng" đằng sau vũ khí này, từ thiết kế đơn giản đến khả năng triển khai nhanh chóng, giúp Ukraine tiết kiệm hàng triệu đô la so với tên lửa phòng không truyền thống.
UAV/Drone STING ra đời từ bàn tay của Wild Hornets – một nhóm kỹ sư Ukraine – như một giải pháp khẩn cấp chống lại các cuộc tấn công drone quy mô lớn của Nga.
Được tài trợ chủ yếu từ quyên góp cộng đồng, dự án này chỉ mất hơn một năm để chuyển từ ý tưởng sang sản xuất hàng loạt, với mục tiêu đạt 600-800 chiếc mỗi ngày vào cuối tháng 11/2025.
Không giống các drone tấn công thông thường, STING hoạt động như một loại đạn lượn (loitering munition), có khả năng bay lượn chờ đợi mục tiêu trước khi lao vào va chạm.
Điều này làm cho STING trở thành lựa chọn lý tưởng trong tác chiến drone đánh drone, nơi tốc độ và chi phí là yếu tố quyết định.
Về thiết kế, STING theo cấu hình quadcopter (một loại máy bay không người lái (UAV) có bốn cánh quạt, mỗi cánh quạt được gắn với một động cơ) cổ điển với bốn cánh quạt điện, nhưng được tối ưu hóa để trở nên gọn nhẹ và khí động học cao.
Khung máy được in 3D từ vật liệu composite, tạo hình dạng đạn đạo (bullet-shaped) giúp giảm lực cản không khí, đồng thời dễ dàng sản xuất hàng loạt mà không cần nhà máy phức tạp.
Điểm nổi bật là phần mái vòm (dome) trung tâm lớn, chứa cả đầu đạn nổ và camera, giúp drone dễ dàng nhận diện và theo dõi mục tiêu mà không cần cấu trúc phức tạp.
Drone STING có thể cất cánh từ bất kỳ bề mặt phẳng nào – không cần bệ phóng – và chỉ mất khoảng 15 phút để chuẩn bị sẵn sàng.
Điều khiển thủ công qua kính VR hoặc trạm mặt đất tiêu chuẩn FPV (First Person View), kết hợp với hệ thống Hornet Vision kỹ thuật số, mang lại góc nhìn chính xác như đang lái trực tiếp.
Công nghệ cốt lõi của STING nằm ở hệ thống cảm biến và điều khiển thông minh. Drone STING được trang bị camera nhiệt Kurbas từ Odd Systems, cho phép phát hiện mục tiêu trong điều kiện ban đêm hoặc thời tiết xấu, với khả năng theo dõi nhiệt độ từ xa.
