Giữa lúc xung đột Nga-Ukraine leo thang, một "quái vật" mới đã lặng lẽ trỗi dậy từ phòng thí nghiệm bí mật – UAV Artemis ALM-20, ‘người anh em song sinh’ của Shahed nhưng thông minh gấp bội nhờ AI, tầm bay 1.600km, ‘ôm bom’ chính xác vào đối phương. Được Mỹ và Ukraine bí mật hợp tác, nó không chỉ thử nghiệm thành công trên chiến trường mà còn hứa hẹn thay đổi cục diện xung đột Nga-Ukriane. Bầu trời sẽ thuộc về ai khi những "kẻ săn mồi" này cất cánh? Khám phá sức mạnh kinh hoàng đằng sau UAV Artemis ALM-20.

UAV Artemis ALM-20. Ảnh: Auterion

UAV Artemis ALM-20 không phải là một dự án ngẫu hứng mà là kết quả của sự hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia Mỹ và Ukraine.

Được khởi xướng bởi công ty Auterion, một nhà phát triển phần mềm drone hàng đầu của Mỹ, và các kỹ sư Ukraine giàu kinh nghiệm từ chiến trường, dự án này nhằm tạo ra một loại máy bay không người lái (UAV) có thể cạnh tranh trực tiếp với các mẫu drone/UAV tấn công của đối phương, đặc biệt là dòng Shahed-136 của Iran được Nga sử dụng rộng rãi.

Ra mắt chính thức vào năm 2025, Artemis ALM-20 nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ thiết kế thông minh và khả năng sản xuất linh hoạt tại ba quốc gia Ukraine, Mỹ và Đức.

Điều này không chỉ giúp giảm chi phí mà còn đảm bảo nguồn cung ổn định ngay cả trong điều kiện xung đột.

Về mặt thiết kế, Artemis ALM-20 mang dáng vẻ khí động học mảnh mai, dài khoảng 3-4 mét, với trọng lượng cất cánh tối đa dưới 200kg.

Điểm nổi bật nhất là động cơ điện êm ái, cho phép UAV bay lặng lẽ và tiết kiệm năng lượng, đạt tốc độ hành trình khoảng 150-200 km/h.

Máy bay không người lái tấn công tầm xa UAV Artemis ALM-20. Ảnh: Auterion

Không giống các drone/uav thông thường phụ thuộc hoàn toàn vào GPS dễ bị nhiễu, Artemis ALM-20 sử dụng hệ thống dẫn đường dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến.

AI này kết hợp hình ảnh từ camera mũi độ phân giải cao để nhận diện mục tiêu tự động, ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu hoặc môi trường điện tử bị can thiệp.

Với độ chính xác tấn công lên đến 90%, biến nó thành "kamikaze" thông minh – một quả bom bay có thể tự điều chỉnh quỹ đạo để đánh trúng mục tiêu di động như xe tăng hay kho đạn.

Tầm hoạt động là "vũ khí bí mật" thực sự của Artemis ALM-20, lên đến 1.600km chỉ với một lần nạp nhiên liệu, cho phép thực hiện các nhiệm vụ tấn công sâu vào lãnh thổ kẻ thù mà không cần tiếp nhiên liệu giữa chừng.

Đầu đạn nổ có sức công phá từ 40-45kg, đủ để phá hủy các mục tiêu chiến lược như hệ thống phòng không hoặc cơ sở hạ tầng hậu cần.

Theo Defence UA và United24 Media, UAV này đã trải qua các thử nghiệm chiến trường thực tế tại Ukraine, nơi nó được phóng từ các vị trí an toàn và bay qua hàng trăm km để tấn công mục tiêu giả lập của Nga.

Kết quả vượt mong đợi, không chỉ hoàn thành sứ mệnh mà còn chứng minh khả năng chống nhiễu điện tử, với tỷ lệ thành công cao hơn 80% trong các kịch bản phức tạp.

Artemis ALM-20. Ảnh: Defense Express

Sự ra đời của Artemis ALM-20 không chỉ là thắng lợi kỹ thuật mà còn mang ý nghĩa sâu sắc.

Đối với Ukraine, đây là bước tiến tự chủ trong sản xuất vũ khí, giảm sự phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài và tăng cường khả năng phòng thủ.

Với Mỹ và các đồng minh châu Âu, nó đại diện cho mô hình hợp tác công nghệ mới, nơi AI được tích hợp để tạo lợi thế bất ngờ trên chiến trường.

Các chuyên gia từ Eurasian Times nhận định rằng, nếu được sản xuất hàng loạt – dự kiến bắt đầu từ cuối 2025 – Artemis ALM-20 có thể thay đổi cán cân sức mạnh, buộc đối phương phải đầu tư lớn hơn vào hệ thống phòng thủ drone/uav.

Tương lai của Artemis ALM-20 hứa hẹn nhiều phiên bản nâng cấp, như tích hợp cảm biến hồng ngoại hoặc khả năng bay nhóm để tấn công đồng bộ.

Dù vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, "người anh em" của Shahed này đã chứng minh rằng công nghệ không người lái không chỉ là công cụ chiến đấu, mà còn là biểu tượng của sự sáng tạo và kiên cường.

Trong thế giới mà drone/UAV ngày càng thống trị bầu trời, Artemis ALM-20 nhắc nhở rằng cuộc chơi không chỉ nằm ở tốc độ, mà ở sự thông minh.