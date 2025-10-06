Không đợi “nước đến chân mới nhảy”, người dân Hà Nội chủ động đắp đập bằng bao cát, dựng hàng rào chắn nước từ bàn ghế, tấm gỗ, thậm chí còn tự thiết kế hệ thống chắn ngập bằng sắt thủy lực.

Những "con đê" bằng bao cát

Tại khu đô thị Ecohome 1, hàng loạt bao cát nặng 40–50kg được buộc chặt, xếp dọc cửa ra vào các tòa nhà, chỉ chừa một lối nhỏ cho cư dân đi lại.

Cư dân Ecohome 1 đã mua hàng trăm bao tải cát để sẵn sàng ứng phó với mưa ngập.

Trong các tầng hầm – nơi chỉ vài ngày trước còn bị nước bao vây – nhiều gia đình đã đưa ô tô lên gửi ở khu vực cao, chấp nhận trả 50.000 đồng/đêm để bảo vệ tài sản.

“Trận mưa cuối tháng 9 khiến xe tôi bị ngập, phải sửa hết 4,5 triệu đồng. Giờ bỏ tiền gửi xe còn hơn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ”, ông Lê Đức Tuấn (50 tuổi, cư dân Ecohome 1) chia sẻ.

Xe ô tô đã được cư dân đưa lên nơi không bị ngập để gửi.

Ban quản lý khu đô thị cũng đã nâng chiều cao các tấm chắn nước từ 20cm lên 60cm. Ngoài hàng rào cứng, phần khung sắt phía trên còn giúp ngăn rác thải theo dòng nước tràn vào.

Người dân khu đô thị Nam An Khánh cũng “trực chiến”

Tại khu đô thị Nam An Khánh – “điểm đen” ngập úng tồn tại nhiều năm – người dân không ngồi chờ nước tràn vào nhà. Anh Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi) chủ động kiểm tra lại hệ thống vách ngăn do mình tự thiết kế, đồng thời di chuyển toàn bộ tài sản có giá trị đến nơi an toàn.

“Dù có vách ngăn, nước vẫn có thể lọt vào, nên chúng tôi phải vừa chắn vừa bơm, canh từng giờ”, anh Hùng nói.

Nhiều hộ dân tận dụng mọi vật liệu có thể như bàn ghế, tấm gỗ, bao cát, bạt nhựa… để kê sát mép cửa, tạo lớp “phòng thủ” trước dòng nước. Các hệ thống máy bơm được đặt ở vị trí cao, sẵn sàng “xả lũ” bất cứ lúc nào.

Đủ kiểu chống ngập ở khu đô thị Nam An Khánh nhưng nhiều hầm các căn biệt thự liền kề vẫn bị ngập nước.

Không chỉ các hộ dân, nhiều cơ sở kinh doanh cũng ráo riết triển khai biện pháp chống ngập. Tại một phòng giao dịch ngân hàng trong khu đô thị Geleximco, hệ thống cửa chắn nước bằng sắt, vận hành bằng thủy lực, đã được lắp đặt. Thiết bị này được thiết kế âm dưới nền, chỉ cần nhấn nút kích hoạt, tấm chắn sẽ tự động bật lên, biến cửa ra vào thành “bức tường thép” ngăn nước.

Cuối tháng 9 vừa qua, ảnh hưởng của bão Bualoi khiến Hà Nội hứng lượng mưa từ 120–600mm. Thành phố ghi nhận tới 116 điểm ngập với mực nước từ 30cm đến 1,5m. Tính đến hôm qua (5/10), vẫn còn hơn 2.000 hộ dân vùng trũng thấp chìm trong biển nước.

Đường Hoàng Tùng bị ngập vào cuối tháng 9 vừa qua.

Vì vậy, trước dự báo sau bão Matmo với lượng mưa có thể đạt 70–150mm tại Hà Nội, người dân ở các khu vực thường xuyên ngập đã nâng mức cảnh giác lên cao độ. Họ chủ động “tự cứu mình” trước, tìm mọi cách bảo vệ nhà cửa và tài sản.