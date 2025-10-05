Chiều 5/10, người dân tại tòa nhà 34T bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông trong tư thế nằm bất thường ở khu vực hiên tầng cao.

Khu vực phát hiện nạn nhân ở tòa nhà

Theo lời kể của cư dân, khoảng cuối giờ chiều, nhiều người nghe thấy tiếng động mạnh phát ra từ phía trên cao nhưng không ai để ý đến điều bất thường.

Đến khi trời tối, ánh đèn chiếu rọi vào khu vực hiên cao tầng, một số cư dân mới bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông bất động, nằm nguy hiểm sát mép tầng.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng được thông báo. Công an phường Yên Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực, bảo đảm an toàn cho cư dân và tiến hành các bước điều tra ban đầu.

Thi thể nạn nhân sau đó được đưa xuống đất để phục vụ công tác xác minh danh tính và điều tra nguyên nhân. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất đông người dân, khiến khu vực trước tòa nhà 34T trở nên ồn ào trong nhiều giờ.

Trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an phường Yên Hòa xác nhận sự việc và cho biết hiện các đơn vị chức năng đang khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.