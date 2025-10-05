Nhiều ngày qua, hàng trăm hộ dân bên trong khu dân cư tại Miêu Nha (phường Xuân Phương, Hà Nội) phải sống trong cảnh ngập úng, mất điện, mất nước sinh hoạt, rác thải ùn ứ gây ô nhiễm, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và đời sống thường nhật.

Mưa lớn, nước từ bên ngoài tràn vào khiến khu dân cư bắt đầu ngập lụt từ chiều 29/9, nhiều điểm nước sâu hơn 1m, khiến hàng trăm hộ gia đình phải di dời tài sản, thậm chí rời khỏi nhà.

Bà Trần Thị Luyến, một người dân cho biết: “Gia đình tôi đã phải đi ở nhờ, vì nước ngập quá sâu, mất điện, thiếu nước sạch, không thể cầm cự được nữa”.

Đường ngõ nước ngập ngang hông, gần 1 tuần sau cao điểm ngập lụt, nước vẫn chưa rút.

Cùng chung cảnh ngộ, anh Nguyễn Xuân Ngọc, một người dân tại đây chia sẻ: “Nước ngập ngang tường nhà, cả gia đình tôi phải di dời, mỗi người ở nhờ một nơi. Năm ngoái cũng ngập nhưng chưa bao giờ lâu và nặng như thế này. Nước dâng còn kéo theo chất thải, rác tràn vào nhà, mùi hôi thối nồng nặc, chúng tôi phải khóa cửa đi để tránh ô nhiễm”.

Bà Nguyễn Thị Bảo (tổ dân phố số 2) cho hay, gia đình 5 người phải dồn lên tầng 2 sống trong cảnh thiếu điện, nước: “Ngập úng chỉ mới xuất hiện vài năm gần đây, từ khi nhiều dự án lấp sông, kênh rạch khiến nước mưa không thoát được mà tràn ngược vào. Chúng tôi rất mong chính quyền có giải pháp căn cơ chứ để kéo dài thế này vất vả quá”.

Nước ngập, rác thải bủa vây khắp nơi.

Theo bà Hồ Thị Phượng, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 2, nước tràn ngược từ sông vào, mực nước quá lớn nên không thể bơm thoát. Chính quyền phường đã khẩn trương hỗ trợ mì tôm, nước sạch, đồng thời khuyến cáo người dân giữ vệ sinh để phòng dịch bệnh.

Nước ngập, mất điện, nước sinh hoạt không có, nhiều người phải dời đi nơi khác ở tạm.

Ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Phương, cho biết, địa phương đã huy động lực lượng đắp đê tạm dọc sông Cầu Ngà, vận hành 2 máy bơm để tiêu thoát nước. Trước mắt, phường hỗ trợ người dân di dời tài sản, kê cao đồ đạc, chằng chống nhà cửa. Sau khi nước rút, sẽ triển khai thau rửa bể nước, dọn bùn đất, phòng chống dịch theo phương châm “nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó”.

“Chúng tôi đã báo cáo UBND TP Hà Nội cho phép nâng cấp trạm bơm Cầu Ngà, xây dựng hệ thống cống thoát nước và đắp đê kiên cố dọc sông để giải quyết triệt để tình trạng ngập lụt tại Miêu Nha”, ông Bình nhấn mạnh.