Ám ảnh sau biến cố của người thân

Chồng bà N.T.H (Đan Phượng, Hà Nội) nằm liệt giường suốt 4 năm do tai biến. Ông trải qua thời gian dài sống thực vật rồi qua đời vì phát hiện đột quỵ quá muộn.

Việc chăm sóc chồng bệnh nặng suốt nhiều năm trở thành nỗi ám ảnh lớn với bà H. Vì thế, chỉ cần hơi chóng mặt, bà lập tức nghĩ ngay đến nguy cơ mình bị đột quỵ.

TS.BS Tạ Quang Thành thăm khám cho bệnh nhân cao tuổi. Ảnh: N.Huyền

Chị Hương, con gái bà H. chia sẻ mẹ chị năm nay 84 tuổi nhưng rất chăm đi khám. Đến viện, bà đòi bác sĩ chụp chiếu vì sợ đột quỵ, khiến người thân nhiều lúc mệt mỏi.

Tương tự, ông L.Đ.T (84 tuổi, Xuân Đỉnh, Hà Nội) cũng có tâm lý lo sợ tương tự. Mỗi khi thời tiết thay đổi, cơ thể khó chịu hoặc đau đầu, ông lại bắt các con đưa đi viện ngay vì sợ đột quỵ và bỏ qua "giờ vàng" cấp cứu.

Nhiều dấu hiệu dễ lầm tưởng với đột quỵ

Trao đổi với PV VietNamNet, TS.BS Tạ Quang Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Hà Nội cho biết, bên cạnh một số bệnh nhân chủ quan thì lại có không ít trường hợp quá lo lắng khi có những bất ổn sức khỏe.

Ông cho biết, theo hướng dẫn của Hội Đột quỵ Mỹ, đột ngột chóng mặt có thể là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ nhưng không phải là dấu hiệu đặc hiệu và không thể căn cứ vào đó để chẩn đoán đột quỵ.

Đột quỵ tuần hoàn có thể khởi phát bằng triệu chứng chóng mặt, mất thăng bằng khiến người bệnh đi không vững hoặc không thể đi, đứng. Các biểu hiện đi kèm khác bao gồm buồn nôn, nôn, rung giật nhãn cầu, nhìn đôi, nói khó, nuốt khó, tê hoặc yếu một bên cơ thể cùng những cơn đau đầu đột ngột.

Tiến sĩ Thành nhấn mạnh, nếu bệnh nhân chỉ có dấu hiệu chóng mặt thì không nhiều khả năng bị đột quỵ. Tuy nhiên, khi biểu hiện chóng mặt kết hợp với mất thăng bằng nghiêm trọng thì khả năng chẩn đoán đột quỵ cao hơn hẳn.

Bên cạnh đó, chóng mặt đi kèm với nhìn đôi, nói khó hoặc nuốt khó thể hiện rất cao nguy cơ đột quỵ. Đặc biệt, nếu chóng mặt xuất hiện cùng tình trạng tê hoặc yếu một bên cơ thể thì phải xem như một trường hợp cấp cứu đột quỵ khẩn cấp.

Tiến sĩ Thành cho rằng, việc việc nhận biết rõ các dấu hiệu đi kèm sẽ giúp người bệnh và người nhà chủ động hơn trong xử trí, tránh tâm lý hoảng loạn không cần thiết nhưng vẫn đảm bảo không bỏ sót thời điểm "vàng" để điều trị.