Bệnh nhân Đ.V.B (68 tuổi, ở phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh), có tiền sử tăng huyết áp và từng bị tai biến mạch máu não. Khoảng 30 phút trước khi nhập viện, ông B. đột ngột liệt nửa người trái, nói khó. Người nhà đã nhanh chóng đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Bãi Cháy để cấp cứu.

Tại thời điểm tiếp nhận, ông B. tăng huyết áp 225/140 mmHg, nói khó, liệt nửa người trái (cơ lực 0/5). Thang điểm đánh giá mức độ nặng đột quỵ (NIHSS) là 13 điểm.

BSCKI Nguyễn Hữu Nghĩa, Trưởng đơn nguyên Cấp cứu, Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, xác định đây là trường hợp nhồi máu não cấp trong giờ đầu khởi phát, nằm trong "cửa sổ vàng" điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch.

Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ nhanh chóng kích hoạt quy trình cấp cứu đột quỵ, kiểm soát huyết áp và chỉ định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết cho người bệnh.

Sau khoảng 1 giờ, tình trạng liệt nửa người trái và nói khó của ông B. không còn. Người bệnh được chuyển đến Khoa Thần kinh, Phục hồi chức năng để tiếp tục điều trị và tập phục hồi chức năng.

Bác sĩ Nghĩa giải thích: “Nhồi máu não cấp xảy ra khi mạch máu nuôi não bị tắc nghẽn khiến các tế bào não thiếu oxy và nhanh chóng tổn thương. Mỗi phút trôi qua, hàng triệu tế bào thần kinh sẽ bị mất đi. Vì vậy, điều trị càng sớm thì khả năng cứu sống vùng não còn có thể hồi phục càng cao, giảm tỷ lệ tử vong và hạn chế di chứng tàn phế”.

Nhận biết sớm đột quỵ theo quy tắc BEFAST

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy khuyến cáo người dân cần ghi nhớ quy tắc BEFAST để nhận diện sớm các dấu hiệu đột quỵ:

B (Balance - Cân bằng): Đột ngột mất thăng bằng, loạng choạng, chóng mặt hoặc không kiểm soát được cơ thể.

E (Eyes - Mắt): Đột ngột nhìn mờ hoặc mất thị lực ở một hoặc cả hai mắt.

F (Face - Khuôn mặt): Miệng méo, mặt xệ một bên khi cười hoặc không thể cử động bình thường.

A (Arms - Tay): Tay hoặc chân yếu, tê bì, không thể nâng lên hoặc liệt một bên cơ thể.

S (Speech - Giọng nói): Nói khó, nói ngọng, nói không rõ hoặc không thể nói.

T (Time - Thời gian): Người dân cần gọi cấp cứu hoặc đưa người bệnh đến bệnh viện có khả năng điều trị đột quỵ ngay lập tức.

Ngoài ra, bác sĩ Nghĩa lưu ý, người dân không tự ý xoa bóp, cạo gió, châm cứu, bấm huyệt, không tự ý sử dụng thuốc cho bệnh nhân hoặc chờ các triệu chứng tự hồi phục. Bhững việc làm này không có tác dụng điều trị đột quỵ mà còn làm mất "thời gian vàng", khiến người bệnh bỏ lỡ cơ hội được điều trị tái thông mạch máu não.