Ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Hữu Cường (49 tuổi) và Trần Văn Nhờ (41 tuổi, cùng ngụ xã Châu Phong, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Cường và Nhờ khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Theo kết quả điều tra, do chuột cắn phá lúa mới gieo sạ nên sáng 15/8, Cường thuê Nhờ rồi cả hai cùng kéo dây chì trên mảnh ruộng để giăng bẫy diệt chuột.

Cường giao cho Nhờ đấu nối dây chì rồi trở về nhà. Đến khoảng 20h cùng ngày, Cường đưa bình ắc quy loại 12V và bộ dụng cụ kích điện đến mảnh ruộng giăng bẫy trước đó.

Khoảng 1 tiếng sau, Cường ngắt điện, đi kiểm tra thì nghe tiếng của một người dân ngụ cùng địa phương tri hô: “Chết người rồi Cường ơi”.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Tiến Tầm

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định người tử vong trên là ông N.H.M. (53 tuổi, hàng xóm) trong lúc đi kích cá, nguyên nhân do vướng vào bẫy diệt chuột của Cường.

Công an tỉnh An Giang chỉ đạo công an xã cần tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân các biện pháp diệt chuột hiệu quả, an toàn. Việc dùng điện để diệt chuột không chỉ gây nguy hại cho sức khỏe, tính mạng của bản thân người sử dụng mà còn gây nguy hiểm cho cộng đồng, xã hội, thậm chí khi có tai nạn xảy ra còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.