"Cánh cửa vàng” đã mở

Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành đang bước vào giai đoạn nước rút để chuẩn bị vận hành giai đoạn 1 năm 2026. Đây không chỉ là công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia, mà còn mở ra “cánh cửa vàng” về cơ hội việc làm, phát triển nghề nghiệp cho hàng nghìn thanh niên ở Đồng Nai ngay trên chính nơi mình sinh ra và lớn lên.

Sân bay Long Thành với quy mô phục vụ 100 triệu hành khách/năm, kéo theo đó là nhu cầu nhân lực rất lớn, từ lao động trực tiếp trong ngành hàng không đến dịch vụ phụ trợ, thương mại, logistics. Dự kiến, khi đi vào vận hành sân bay Long Thành sẽ cần hàng chục nghìn nhân lực, riêng giai đoạn 1 trong ngày hội việc làm đã cần hơn 4.000 lao động gồm nhân viên mặt đất, an ninh hàng không, logistics, dịch vụ du lịch, thương mại và hàng loạt ngành nghề liên quan.

Một bạn trẻ ở Đồng Nai trực tiếp phỏng vấn trong ngày hội việc làm ở sân bay Long Thành

Ngay từ khi thông tin sân bay Long Thành cần hàng nghìn lao động giai đoạn đầu được công bố, nhiều bạn trẻ Đồng Nai đã chủ động tìm hiểu và đăng ký việc làm.

Trong không gian sôi động của Ngày hội việc làm sân bay Long Thành, hàng nghìn bạn trẻ Đồng Nai đến từ nhiều trường nghề, cao đẳng, đại học chen chân tại các gian hàng tuyển dụng. Ai cũng mang trong mình kỳ vọng sẽ tìm được việc làm ổn định khi đại công trình đi vào vận hành.

Cơ hội lớn từ “công trình thế kỷ”

Nguyễn Minh Trí (25 tuổi, quê xã Bình Sơn) là một trong những gương mặt đến khá sớm tại Ngày hội việc làm sân bay Long Thành. Dáng người cao gầy, nước da sạm nắng vì từng nhiều năm làm công nhân một KCN ở TP.HCM, Trí cẩn thận ôm bộ hồ sơ xin việc trên tay.

Trí kể, gia đình anh làm nông, thu nhập bấp bênh. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh theo bạn bè lên TP.HCM xin vào xưởng sản xuất linh kiện điện tử. Công việc đều đặn, nhưng thu nhập chỉ vừa đủ chi tiêu. Mỗi tháng Trí phải chi tiền phòng trọ, chi phí đi lại, xa gia đình khiến anh luôn cảm thấy bấp bênh.

Nhiều bạn tìm hiểu việc làm tại sân bay lớn nhất cả nước

“Lúc nghe tin sân bay Long Thành xây dựng ngay trên đất quê mình, tôi vừa bất ngờ vừa hy vọng. Nếu xin được việc ở đây, tôi có thể vừa đi làm, vừa ở gần bố mẹ, không phải đi làm xa nữa”, Trí chia sẻ.

Theo Trí, bản thân anh quan tâm đến những vị trí lao động phổ thông có thể làm ngay, song song đó anh cũng muốn học thêm ngoại ngữ và chứng chỉ phù hợp sau khi được tuyển dụng.

Khác với Trí, Nguyễn Ngọc Thùy Trang (22 tuổi, chuyên ngành Marketing) đến ngày hội việc làm với tâm trạng vừa háo hức, vừa lo lắng.

Trang cho biết, từ lâu cô đã ấp ủ mong muốn làm việc trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng hoặc thương mại hàng không. Bản thân Trang muốn trở thành một nhân viên phục vụ khách hàng chuyên nghiệp, góp phần để khách quốc tế khi đến Việt Nam cảm thấy hài lòng.

Trang tâm sự: “Sân bay quốc tế Long Thành hiện đại, bản thân tôi nghĩ sẽ là môi trường rất tốt để học hỏi, để sau này có cơ hội thăng tiến. Tôi học tiếng Anh từ phổ thông, rồi lên đại học, nhưng khi trò chuyện với người nước ngoài vẫn còn lúng túng”.

Do đó, trước khi đến ngày hội, cô đã đăng ký lớp tiếng Anh giao tiếp cấp tốc. Bản thân Trang muốn chuẩn bị từ bây giờ để sau khi ra trường có thể làm việc tại sân bay. Đây là cơ hội hiếm có, nên nếu không cố gắng từ bây giờ thì sau này sẽ hối tiếc.

Đơn vị tuyển dụng hướng dẫn nộp hồ sơ xin việc

Không chỉ Trí và Trang, hàng trăm bạn trẻ Đồng Nai đều chung khát vọng góp mặt tại “trái tim hàng không” của đất nước. Trước ngưỡng cửa cơ hội nghề nghiệp chưa từng có, điều quan trọng với người trẻ không chỉ là ước mơ, mà còn là sự chuẩn bị vững vàng về kiến thức, kỹ năng để thích ứng với môi trường làm việc quốc tế.

Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai Nguyễn Minh Kiên cho biết, sân bay Long Thành không chỉ là nơi tạo việc làm, mà còn là môi trường để thanh niên rèn luyện, khẳng định bản thân. Thanh niên Đồng Nai cần chuẩn bị hành trang kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng mềm, đồng thời nhanh chóng thích ứng với công nghệ mới.

“Cơ hội việc làm tại sân bay Long Thành là rất lớn, nhưng đi kèm với đó là yêu cầu khắt khe về kỹ năng, ngoại ngữ, tác phong làm việc chuyên nghiệp. Nếu không chuẩn bị từ bây giờ, nhiều bạn trẻ sẽ bỏ lỡ cơ hội ngay trên chính quê hương mình”, ông Kiên nói.

Theo ông Kiên, cùng với xu thế chuyển đổi số, ngành hàng không - logistics tại Long Thành sẽ áp dụng mạnh mẽ các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý khai thác, an ninh, điều phối hành khách, hành lý, cũng như dịch vụ thương mại thông minh. Điều này đòi hỏi người trẻ không chỉ có kiến thức nghề truyền thống mà còn phải hiểu biết về công nghệ, biết sử dụng phần mềm quản lý dữ liệu.

Huy Hoàng