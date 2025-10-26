XEM CLIP:

Ngày 26/10, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) thực hiện chuyến bay hiệu chuẩn kỹ thuật giai đoạn 2 đối với các hệ thống giám sát hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, gồm radar sơ cấp/thứ cấp và hệ thống giám sát tự động phụ thuộc quảng bá (ADS-B).

Tàu bay hiệu chuẩn tại vùng trời sân bay Long Thành. Ảnh: Hoàng Anh

Chuyến bay bắt đầu lúc 4h20, bảo đảm an toàn tuyệt đối và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật. Đây là đợt hiệu chuẩn nối tiếp giai đoạn 1, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện và đánh giá đồng bộ năng lực của các hệ thống giám sát phục vụ điều hành bay tại dự án sân bay Long Thành.

Đợt bay này sử dụng tàu bay Beechcraft B300 thực hiện 30 bài bay kiểm tra, gồm 3 bài kiểm tra vùng phủ ngang radar ở độ cao 5.000 - 10.000ft, 4 bài theo các phương thức đến và tiếp cận hai đầu đường băng 05R/23L để đánh giá giám sát của hệ thống ADS-B, cùng 23 bài kiểm tra vùng phủ đứng trên hướng radial 228° từ độ cao 1.000ft đến mực bay FL300.

Các chuyên gia cùng đội ngũ kỹ thuật, kiểm soát viên điều hành bay hiệu chuẩn. Ảnh: A.X

Hoạt động bay hiệu chuẩn do Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) thực hiện phối hợp cùng Công ty Quản lý bay miền Nam, Ban quản lý dự án Long Thành và các đơn vị liên quan. Đợt bay này còn có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Học viện Dẫn đường Hàng không Cộng hòa Séc cùng đội ngũ kỹ thuật, kiểm soát viên Việt Nam giàu kinh nghiệm.

Trong suốt quá trình, các kiểm soát viên không lưu phối hợp chặt chẽ, duy trì phân cách an toàn và điều hành liên tục. Các chuyên viên khí tượng hàng không tại Tân Sơn Nhất cũng thường xuyên cập nhật điều kiện thời tiết, hỗ trợ tối ưu cho tổ bay và trạm radar.

Các phi công kiểm tra các bài bay hiệu chuẩn tại sân bay Long Thành. Ảnh: A.X

Kết quả đánh giá ban đầu ghi nhận hệ thống radar và ADS-B của sân bay Long Thành hoạt động ổn định, tín hiệu đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của ICAO và Cục Hàng không Việt Nam. Dữ liệu thu được sẽ được ATTECH xử lý, đánh giá và bàn giao cho tháp kiểm soát không lưu Long Thành để phục vụ hiệu chỉnh hiển thị radar, tích hợp vào mạng giám sát quốc gia.

Đại diện VATM cho biết đợt hiệu chuẩn này là mốc kỹ thuật quan trọng, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, sẵn sàng cho giai đoạn nghiệm thu tổng thể và đưa sân bay Long Thành vào khai thác trong năm 2026.