Thêm điểm tựa an cư cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân

Tháng 6/2026, tại trụ sở Bộ Công an, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại tổ chức công bố các quyết định do Bộ trưởng Bộ Công an ký về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam (VINADIC) - Công ty Cổ phần Kết cấu Bê tông Châu Âu Nam, hai thành viên Hệ sinh thái Tập đoàn AMACCAO, làm chủ đầu tư thực hiện 3 dự án nhà ở cho lực lượng Công an nhân dân tại thành phố Hà Nội.

Buổi làm việc do Thiếu tướng Hà Văn Tuyên, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại, Bộ Công an chủ trì.

Khung cảnh buổi làm việc. Ảnh: AMACCAO

Theo các quyết định được công bố, dự án đầu tư Xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại thôn Lễ Pháp, xã Phúc Thịnh, TP. Hà Nội và dự án đầu tư Xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại khu đất A5, xã Đông Anh, TP. Hà Nội được giao cho Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam - VINADIC làm đại diện chủ đầu tư liên danh. Dự án đầu tư Xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại khu đất phía Tây đường Đản Dị, xã Đông Anh, TP. Hà Nội được giao cho Công ty Cổ phần Kết cấu bê tông Châu Âu Nam làm đại diện chủ đầu tư liên danh.

Về quy mô, dự án tại thôn Lễ Pháp có diện tích sử dụng đất hơn 4.000 m²; dự án tại khu đất A5 có diện tích hơn 4.500 m²; dự án tại khu đất phía Tây đường Đản Dị có diện tích gần 6.900 m². Ba dự án dự kiến hình thành khoảng 573 căn hộ, đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 1.750 cư dân, phần lớn là cán bộ, chiến sĩ và gia đình đang công tác, sinh sống tại Hà Nội.

Việc Bộ Công an đồng thời triển khai 3 dự án nhà ở tại Hà Nội diễn ra trong bối cảnh nhu cầu nhà ở xã hội tại các đô thị lớn ngày càng cấp thiết, đặc biệt với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Với đặc thù thường xuyên trực chiến, bám địa bàn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi tình huống, một nơi ở ổn định không chỉ giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, mà còn góp phần xây dựng nền tảng hậu phương vững chắc cho lực lượng Công an nhân dân.

Ba dự án tại Phúc Thịnh và Đông Anh vì vậy mang ý nghĩa thiết thực hơn một chương trình phát triển nhà ở thông thường. Đây là bước cụ thể hóa chủ trương chăm lo đời sống lực lượng vũ trang bằng những công trình có địa chỉ, có lộ trình và có đối tượng phục vụ rõ ràng; qua đó gắn chính sách an sinh với yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Năng lực cộng hưởng của chủ đầu tư VINADIC - Châu Âu Nam

Để những dự án an sinh có thể đi vào thực tế, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở chủ trương, mà còn ở năng lực tổ chức triển khai. Đây cũng là điểm đáng chú ý khi liên danh VINADIC - Châu Âu Nam, hai thành viên thuộc Hệ sinh thái AMACCAO, được giao thực hiện 3 dự án nhà ở cho lực lượng Công an nhân dân.

Cả hai đơn vị được lựa chọn trên cơ sở bề dày kinh nghiệm, năng lực triển khai đã được kiểm chứng và dấu ấn thực tiễn qua nhiều dự án quy mô lớn, không chỉ ở vai trò chủ đầu tư mà còn trong tổ chức thi công và trực tiếp triển khai công trình.

VINADIC là doanh nghiệp đã khẳng định năng lực qua nhiều công trình trong các lĩnh vực dân dụng, công nghiệp, khu văn phòng, nhà ở, chung cư cao tầng,...

Ở lĩnh vực vật liệu xây dựng, Châu Âu Nam là đơn vị có thế mạnh về sản xuất bê tông, sở hữu hệ thống nhà máy được đầu tư bài bản, với dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu. Doanh nghiệp cung cấp nhiều dòng sản phẩm phục vụ các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng; đồng thời có năng lực sản xuất ổn định, quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ, đáp ứng các dự án đòi hỏi khối lượng lớn, tiến độ nhanh và tiêu chuẩn kỹ thuật cao.

Đặt trong Hệ sinh thái AMACCAO, liên danh VINADIC - Châu Âu Nam có thêm nền tảng về nguồn lực, quản trị và khả năng phối hợp đồng bộ giữa các khâu, từ chuẩn bị đầu tư, tổ chức thi công đến cung ứng vật liệu. Sự kết hợp này tạo điều kiện để các dự án được triển khai bài bản, kiểm soát tốt tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện.

Đại diện liên doanh VINADIC - Châu Âu Nam báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: AMACCAO

Với các dự án nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở phục vụ lực lượng vũ trang, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành công trình đúng tiến độ, mà còn phải bảo đảm chất lượng, tính đồng bộ, an toàn và hiệu quả sử dụng lâu dài. Chính vì vậy, năng lực tài chính cần đi cùng kinh nghiệm tổ chức thực hiện, năng lực thi công, năng lực sản xuất vật liệu và khả năng quản trị tiến độ.

Từ các quyết định được công bố tại cuộc họp, trách nhiệm của chủ đầu tư không chỉ dừng ở việc phát triển dự án, mà còn là trách nhiệm đồng hành cùng một chính sách an sinh đặc thù, hướng tới những người đang ngày đêm gìn giữ an ninh, trật tự và bình yên cho nhân dân.

Phấn đấu khởi công hưởng ứng ngày Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân

Tại buổi làm việc, bên cạnh việc công bố các quyết định giao chủ đầu tư, các đại biểu đã trao đổi, thống nhất kế hoạch phối hợp nhằm sớm đưa 3 dự án vào triển khai.

Các sở, ngành của thành phố Hà Nội, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan sẽ đồng hành, hỗ trợ liên danh nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục cần thiết, bảo đảm dự án được thực hiện đúng quy định, đúng định hướng và đúng tinh thần chỉ đạo.

Thiếu tướng Hà Văn Tuyên, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: AMACCAO

Theo kế hoạch, liên danh VINADIC - Châu Âu Nam sẽ khẩn trương triển khai đồng thời nhiều phần việc, phấn đấu đưa các dự án vào khởi công trong đầu tháng 8/2026, hưởng ứng tinh thần Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.

Đại diện liên danh nhà đầu tư cho biết, khối lượng công việc trong giai đoạn chuẩn bị là rất lớn, đòi hỏi nhiều nội dung phải được triển khai đồng thời và có sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư với các cơ quan chức năng, sở, ngành thành phố và chính quyền địa phương. Với tinh thần trách nhiệm cao, liên danh cam kết tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, đồng thời bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư.

Từ các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đến mục tiêu khởi công, 3 dự án đang được đặt trên một lộ trình rõ ràng: khẩn trương, bài bản và trách nhiệm. Khi hoàn thành, các công trình được kỳ vọng sẽ hình thành những khu nhà ở đồng bộ, văn minh, phù hợp nhu cầu thực tế của lực lượng Công an nhân dân tại Hà Nội; qua đó tạo thêm điểm tựa hậu phương để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, tiếp tục cống hiến cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bình yên cho Thủ đô và nhân dân.

(Nguồn: AMACCAO)