Biên bản ghi nhớ (MOU) được ký kết tại Auckland, trong khuôn khổ Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp New Zealand – Việt Nam, diễn ra nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Sự kiện có sự tham dự của hơn 70 lãnh đạo doanh nghiệp và chính phủ, trong đó có Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay.

Amalga phát triển Hệ thống Thông tin Bệnh viện (HIS) - phần mềm tích hợp hồ sơ bệnh nhân, quy trình nhập viện, lịch phẫu thuật và các dữ liệu bệnh viện khác trên một nền tảng duy nhất. Công ty đã cung cấp hệ thống thông tin cho Bệnh viện FV từ khi bệnh viện này thành lập, và hiện đang triển khai hệ thống cho các dự án của Sun Hospital tại Hà Nội và Phú Quốc.

Quan hệ hợp tác này đưa CMC Global - một công ty thuộc Tập đoàn CMC trong lĩnh vực phát triển giải pháp phần mềm và chuyển đổi số - trở thành đối tác cung cấp triển khai và hỗ trợ tại địa phương, khi Amalga hướng đến mở rộng ra ngoài nhóm khách hàng bệnh viện hiện có.

“Thỏa thuận này mở ra cho chúng tôi lộ trình chiến lược để tiếp cận một thị trường đang đầu tư mạnh mẽ vào y tế số, đúng vào thời điểm công nghệ của chúng tôi có thể tạo ra giá trị lớn nhất”, Tổng Giám đốc Amalga Niru Rajakumar cho biết.

Ông Rajakumar nhấn mạnh: “Khi các hệ thống trong bệnh viện được kết nối, hồ sơ bệnh án sẽ theo bệnh nhân từ lúc nhập viện, qua phẫu thuật cho đến khi xuất viện. Điều đó giúp giảm trùng lặp cho bác sĩ và hạn chế tình trạng chậm trễ đối với bệnh nhân.”

Phó Chủ tịch Tập đoàn CMC, Giám đốc Kinh doanh CMC Global Nguyễn Cao Cường (Kent Nguyen) cho biết CMC nhận thấy “sự tương đồng mạnh mẽ” giữa định hướng chuyển đổi số của tập đoàn và kinh nghiệm của Amalga trong lĩnh vực phần mềm bệnh viện, đồng thời kỳ vọng quan hệ hợp tác này sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

Thỏa thuận này là một trong ba thỏa thuận hợp tác thương mại được công bố tại Auckland, cùng với một thỏa thuận đào tạo hàng không và một thỏa thuận công nghệ khác. Cả ba thỏa thuận đều phản ánh mối quan hệ thương mại đang phát triển nhanh chóng: kim ngạch thương mại hai chiều giữa New Zealand và Việt Nam đạt 3,41 tỷ đô la New Zealand trong năm tính đến tháng 3/2026, tăng 70% trong vòng 5 năm, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 13 của New Zealand. Hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2025.

Cơ quan Thương mại và Doanh nghiệp New Zealand (NZTE) - đơn vị đã kết nối Amalga với CMC Global - cho biết thỏa thuận này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với năng lực chuyên môn của New Zealand.

"Trong khi thực phẩm và sợi vẫn là nền tảng cốt lõi trong quan hệ thương mại, chúng tôi nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với năng lực chuyên môn của New Zealand trong các lĩnh vực như y tế số, nông nghiệp công nghệ cao và hạ tầng thông minh," ông Scott James, Tổng Lãnh sự kiêm Tham tán Thương mại New Zealand tại Việt Nam, cho biết.

(Nguồn: Công ty TNHH Amalga Việt Nam)