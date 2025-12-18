Theo Red Hat, Amigo không chỉ đạt kết quả tích cực về tăng trưởng kinh doanh, mà còn thể hiện vai trò tích cực trong việc tư vấn, triển khai và quảng bá các nền tảng Open Hybrid Cloud tới cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Open Hybrid Cloud - nền tảng hạ tầng chiến lược của doanh nghiệp hiện đại

Trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay, doanh nghiệp đang bước sang một cấp độ phát triển mới, nơi các hệ thống CNTT không chỉ cần vận hành ổn định mà còn phải đủ linh hoạt để thích ứng nhanh với yêu cầu kinh doanh. Với các tổ chức lớn, đặc biệt trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, Chứng khoán và Bảo hiểm, mô hình Open Hybrid Cloud dần trở thành lựa chọn chiến lược, cho phép kết hợp giữa hạ tầng tại chỗ và cloud, đồng thời đảm bảo các yêu cầu khắt khe về bảo mật.

Tuy nhiên, triển khai Open Hybrid Cloud trên thực tế là một bài toán phức tạp. Việc kết hợp giữa hạ tầng tại chỗ, cloud và các nền tảng cloud-native đòi hỏi năng lực thiết kế kiến trúc, triển khai và vận hành ở mức cao. Đây cũng là lý do vai trò của các đối tác công nghệ có năng lực chuyên sâu, được các hãng công nghệ toàn cầu công nhận, ngày càng trở nên quan trọng.

Đối tác Premier đầu tiên tại Việt Nam được công nhận về Năng lực triển khai Open Hybrid Cloud

Amigo hiện là đối tác Premier đầu tiên của Red Hat tại Việt Nam, cũng là cấp độ đối tác cao nhất trong hệ sinh thái Red Hat toàn cầu. Việc đạt được danh hiệu Premier Partner phản ánh quá trình đầu tư nghiêm túc của Amigo trong việc phát triển các giải pháp dựa trên nền tảng Red Hat. Không chỉ dừng lại ở vai trò phân phối sản phẩm, Amigo định vị mình là đối tác đồng hành, tham gia vào các dự án hiện đại hóa hạ tầng, ứng dụng và tự động hóa cho doanh nghiệp.

Bên cạnh là Premier Partner, Amigo còn tạo nên khác biệt rõ nét khi trở thành đối tác duy nhất tại Việt Nam được Red Hat công nhận là Đối tác Dịch vụ triển khai (Specialized Service Partner) cho cả hai nền tảng cốt lõi của Open Hybrid Cloud, bao gồm OpenShift Container Platform và Ansible Automation Platform.

Đây là các chứng nhận dịch vụ có tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt, yêu cầu đối tác phải chứng minh kinh nghiệm triển khai thực tế, năng lực đội ngũ kỹ sư và khả năng tuân thủ các kiến trúc tham chiếu, quy trình triển khai chuẩn toàn cầu của Red Hat.

Đội ngũ chuyên gia chất lượng cao - nền tảng cho năng lực công nghệ

Nền tảng cho những thành tựu nói trên đến từ đội ngũ kỹ sư, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao. Amigo liên tục đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực, sở hữu nhiều kỹ sư nắm giữ các chứng chỉ kỹ thuật cấp cao của Red Hat. Trong đó, chứng chỉ Red Hat Certified Architect (RHCA), cấp độ cao nhất của Red Hat, thể hiện khả năng thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống CNTT phức tạp dựa trên toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm của hãng.

Đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm cho phép Amigo đảm nhận các dự án có yêu cầu cao về tính sẵn sàng, bảo mật và khả năng mở rộng, đặc biệt trong các môi trường mission-critical.

Nền tảng vững chắc cho vị thế dẫn đầu của Amigo chính là đội ngũ kỹ sư, chuyên gia có chuyên môn cao

Giải quyết bài toán hiện đại hóa hạ tầng, ứng dụng cho Khối Tài chính – Ngân hàng

Hơn 20 năm hình thành và phát triển, Amigo đã giành được nhiều sự tin tưởng của khách hàng, nổi bật nhất là việc triển khai thành công các dự án quy mô lớn cho nhiều khách hàng trọng điểm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. Đây là lĩnh vực đòi hỏi sự ổn định, bảo mật và khả năng mở rộng ở mức cao nhất.

Ông Nguyễn Thái Nguyên, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công nghệ, CTO Amigo cho biết: “Thông qua việc ứng dụng các nền tảng OpenShift và Ansible, chúng tôi giúp khách hàng chuẩn hóa hạ tầng theo hướng cloud-native, tăng tốc phát triển và phát hành dịch vụ số. Ở một số dự án, hệ thống đạt mức sẵn sàng 99,99% và thời gian đưa sản phẩm, dịch vụ mới ra thị trường được rút ngắn khoảng 50%. Quan trọng hơn, doanh nghiệp có thể kiểm soát tốt hơn các rủi ro an ninh và giảm đáng kể sự phụ thuộc vào vận hành thủ công”.

Cùng lợi thế chiến lược là thành viên Hội đồng Tư vấn Chiến lược Toàn cầu của Red Hat (CPAC), Amigo có cơ hội tiếp cận sớm các định hướng phát triển sản phẩm, xu hướng công nghệ và kinh nghiệm triển khai Open Hybrid Cloud trên thế giới. “Amigo sẽ đồng hành cùng khách hàng xây dựng lộ trình công nghệ dài hạn, đảm bảo các nền tảng CNTT được xây dựng với khả năng thích ứng và mở rộng tối đa trong tương lai, củng cố vị thế dẫn đầu trong hành trình hiện đại hóa hạ tầng số của doanh nghiệp Việt.”, Ông Nguyễn Thái Nguyên chia sẻ.

